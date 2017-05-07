Fenerbahçe, 52 yıl sonra kalesini korumak istiyor
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FENERBAHÇE, 52 YIL SONRA KALESİNİ KORUMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, 52 yıl sonra kalesini korumak istiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçında kalesini gole kapatarak 52 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçında kalesini gole kapatarak 52 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 derbi maçta da gol yemedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'a da gol şansı tanımazsa 59 yıllık kendi lig tarihinde ikinci kez sezonu derbilerde gol yemeden bitirecek.

Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'ı sahasında 2-0, deplasmanda ise 1-0 yenmiş, Beşiktaş'la ise sezonun ilk yarısında 0-0 berabere kalmıştı.

52 yıl önce başardı

Fenerbahçe, 1963-1964 sezonunda Türkiye'nin en üst düzey futbol ligini derbi maçlarda gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.

Yugoslav teknik adam Miroslav Kokotovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Galatasaray'la oynadığı iki maçta da 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı o sezon deplasmanda 1-0 yenmiş, sahasında ise 0-0 berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, derbilerde gol yemediği 1963-1964 sezonunu şampiyon tamamlamıştı.

Volkan Demirel'den müthiş seri

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynanan son 9 maçta da gol yemedi.

Volkan Demirel, büyük maçlarda son golünü 560 gün önce 25 Ekim 2015'te Galatasaray'la Kadıköy'de 1-1 biten maçın 84. dakikasında Olcan Adın'dan yemişti. Tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar için büyük önem taşıyan bu rakipler karşısında tam 816 dakikadır kalesini gole kapattı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 7 galibiyet alırken, 2 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanının sakatlığı nedeniyle kaleye geçemediği ve Fabiano Ribeio'nun oynadığı geçen yılki Ziraat Türkiye Kupası finalini Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Volkan Demirel'in söz konusu 9 maçta kalesini kapattığı maçlarda Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:

30 Kasım 2015 Süper Lig: Fenerbahçe-Trabzonspor (2-0)

29 Şubat 2016 Süper Lig: Fenerbahçe-Beşiktaş (2-0)

13 Nisan 2016 Süper Lig: Galatasaray-Fenerbahçe (0-0)

24 Nisan 2016 Süper Lig: Trabzonspor-Fenerbahçe (0-4)

20 Kasım 2016 Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (2-0)

3 Aralık 2016 Süper Lig: Fenerbahçe-Beşiktaş (0-0)

26 Aralık 2016 Süper Lig: Trabzonspor-Fenerbahçe (0-3)

5 Şubat 2017 Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş-Fenerbahçe (0-1)

23 Nisan 2017 Süper Lig: Galatasaray-Fenerbahçe (0-1)

6 sezon sonra ilk peşinde

Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybetmezse 6 yıl sonra sezonu derbi mağlubiyeti almadan tamamlayacak.

Sarı-lacivertliler son olarak şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 4 derbi maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde etti.
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