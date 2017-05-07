DERBİDE GOLLERİ YABANCILAR ATIYOR

Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

93 yıllık rekabetteki son 28 randevuda filelere giden toplam 76 golden 59'unda yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 22'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 28 resmi maçta Fenerbahçe'nin 45 golünden 35'ine, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Beşiktaş'ın golleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 28 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1)

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesini attı.

Fenerbahçe'nin golleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 28 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex (10), Sow (8), Guiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1)

Sarı-lacivertli takımın diğer 3 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz ve Tosic kendi kalelerine attı.

Niang her iki takımda da gol attı

Mamadou Hamidou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

Kuyt iki tarafa da gol attı

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

Maçlar ve goller

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 28 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle: