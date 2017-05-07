MANCHESTER UNİTED NE YENİLİYOR NE DE YENİYOR

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 25 maçtır yenilmeyerek kulüp rekorunu kırdı ancak özellikle evinde aldığı beraberlikler yüzünden şampiyonluk yarışından koptu.

"Sir" unvanlı efsane teknik direktör Alex Ferguson'ın kariyerini noktaladığı 2013'ten bu yana ligde şampiyonluğu hasret kalan Manchester United'ı, eski günlerine döndürmek iddiasıyla göreve gelen Jose Mourinho, adeta "beraberliğe abone" oldu.

34 maçta yalnızca 3 kez yenilerek zirve takipçisi Tottenham ile beraber Premier Lig'in en az kaybeden takımı olan Manchester United, elde ettiği 14 beraberlikle bu alanda da başı çekti.

Son karşılaşmasında, konuk ettiği Swansea City ile 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkaran ve kulüp rekorunu kıran Mourinho yönetimindeki United, alışkanlığa dönüşen beraberlikler yüzünden zirvenin uzağında kaldı.

Old Trafford'daki galibiyet yüzdesi son 40 yılın en kötüsü

Teknik direktörlüğe Mourinho'yu getiren ve Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı, tarihin en yüksek bonservisini ödeyerek kadrosunda katan Manchester United, evindeki lig maçlarının çoğunda bir puanı paylaştı.

Ligin 7, 10, 12 ve 13'üncü haftalarında, 1990'dan bu yana ilk kez sahasında üst üste 4 maç kazanamayan Mourinho yönetimindeki United, evindeki son 8 karşılaşmanın 6'sında da berabere kaldı.

İlk 13 hafta itibarıyla son 27 yılın en kötü başlangıcını yapan Manchester United, maçlarına ev sahipliği yapan Old Trafford Stadı'ndaki 18 lig karşılaşmasının 7'sini kazanabildi. 18 maçın birini kaybeden takım, 10'undan ise beraberlikle ayrıldı.

Yüzde 38,9'luk galibiyet oranına sahip Mourinho böylece Ferguson'dan sonra takımın başına geçen David Moyes ve Louis van Gaal de dahil son 40 yılda göreve gelenler arasında "Old Trafford'daki lig maçlarında en düşük galibiyet yüzdesine sahip Manchester United teknik direktörü" oldu.

Son 40 yılda Manchester United teknik direktörlüğü yapan isimlerin, ligdeki iç saha galibiyet yüzdeleri şöyle:

Teknik direktör Çalıştığı yıl(lar) Ligdeki iç saha maçlarının sayısı Galibiyet sayısı Galibiyet yüzdesi Alex Ferguson 1986-2013 517 370 71,5 Louis van Gaal 2014-2016 38 26 68,4 Ryan Giggs (geçici görev) 2014 3 2 66,6 Ron Atkinson 1981-1986 112 65 58 Dave Sexton 1977-1981 84 44 52,4 David Moyes 2013-2014 16 7 43,7 Jose Mourinho 2016-2017 18 7 38,9

- Gol sayısı rakiplerinin çok altında

Bu sezon Community Shield ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanan, UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale yükselen United'ın, aynı başarıyı ligde yakalayamamasındaki en büyük etkenlerden biri de düşük gol sayısı oldu.

Kendisi gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Arsenal'e, yarın konuk olacak Manchester United'ın gol sayısının, Premier Lig'in iddialı ekiplerinin altında kalması da dikkati çekti.

Puan tablosunun 5. basamağındaki Manchester United, bu sezon ligde 51 kez fileleri havalandırdı. Buna karşılık lider Chelsea 72, 2. sıradaki Tottenham ve 3. sıradaki Liverpool 71'er, 4. sıradaki Manchester City 65, 6. sıradaki Arsenal 64 ve 7. sıradaki Everton 60 gol kaydetti.

Ligdeki 51 golün 17'sinde imzası bulunan Zlatan Ibrahimovic'in, sezonu kapatması da göz önünde bulundurulduğunda Manchester United, kalan maçlarda daha da zorlanacak gibi görünüyor.