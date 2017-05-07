ŞENOL GÜNEŞ'İN FENERBAHÇE'YE ŞANSI TUTMUYOR

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, sarı-lacivertli ekibe karşı şansı fazla tutmuyor.

Tecrübeli teknik adam, 32 yıllık kariyerinde 6 farklı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Güneş; Trabzonspor, Boluspor, Sakaryaspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 41 resmi maçın sadece 8'ini kazanabildi.

Bu maçlarda Fenerbahçe, Güneş'in takımlarına karşı 24 galibiyet elde ederken, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de sadece 4 galibiyet

Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla Süper Lig'de Fenerbahçe'yi sadece 4 kez mağlup edebildi.

Farklı 6 takımla Fenerbahçe'ye karşı Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 32 maça çıkan 65 yaşındaki teknik adam, bu müsabakaların 19'unda sahadan yenilgiyle ayrıldı. Süper Lig'deki 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Şenol Güneş, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'ye karşı çalıştırdığı takımlarla 9 müsabakaya çıktı. Bu mücadelelerde Güneş'in takımları 4 galibiyet elde ederken, 5 defa da Fenerbahçe sahadan mutlu ayrıldı.

Beşiktaş'la 4 maçta tek galibiyet

Şenol Güneş, geçen sezon başından bu yana çalıştırdığı Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye karşı 4 maçta bir galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı takımla geçen sezon şampiyon olan Güneş, Süper Lig'de 3 Fenerbahçe maçında birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, deplasmanda Güneş'in öğrencilerini de 1-0'la geçti.

Geçen sezonun 6. haftasında Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti. Daha sonra oynanan 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Güneş'in öğrencileri bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye gol atamadı.

En fazla maç Trabzonspor'la

Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye karşı teknik direktörlük kariyerinde en fazla maçı Trabzonspor'un başında oynadı.

Trabzonspor'la farklı dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı Güneş, 23 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

Sakaryaspor ve Antalyaspor'la galibiyet yok

Şenol Güneş, 1990'lı yılların sonunda çalıştırdığı Antalyaspor ve Sakaryaspor'la Fenerbahç'e ye karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.

Güneş, 1997-1998'de Antalyaspor'un başında Fenerbahçe karşı lig ve kupada çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, bir beraberlik aldı.

Tecrübeli teknik adam, 1998-1999'da Sakaryaspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiği tek maçı da 3-0'lık skorla yitirdi.

Boluspor'la 5, Bursaspor'la 4 maç

Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye karşı Boluspor'la 5, Bursaspor'la ise 4 maça çıktı.

Boluspor'la 1989-1992 yılları arasında 5 Fenerbahçe karşılaşmasında sahada yer alan Güneş, 4 yenilgi alırken, bir galibiyet elde etti.

Deneyimli çalıştırıcı, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'un başında da Fenerbahçe karşısında ligde ve kupada toplam 4 maçta birer galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi aldı.