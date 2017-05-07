''HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ligin 30. haftasında Akhisar Belediyespor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmayı kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Uygun, yaptığı açıklamada, ligde kalma hedefi doğrultusunda çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Akhisar Belediyespor maçında galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Uygun, şöyle konuştu:

"Akhisar'ı yenmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Son haftalarda iyi performans gösteren ekibe karşı, daha istekli olursak bunu başarırız. Arkadaşlarımızla sık sık bu konuyu görüşüyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Akhisar'ı yenersek ligde kalma hedefi için büyük bir adıma atabiliriz. Bu yüzden tüm planlarımız bu hedefe göre kurgulandı."