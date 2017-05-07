DERBİ FENERBAHÇE'NİN

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-76 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Fenerbahçe Ali Muhammed ve Udoh, Beşiktaş Sompo Japan ise Stimac ile Thompson'la basketler buldu. Vesely'nin pota altında rakiplerine üstünlük kurmasıyla etkili olan sarı-lacivertli takım, 3. dakikada 5 sayılık (11-6) fark yakaladı. Clark ve Roll ile skor üreten siyah-beyazlı takım, 7-0'lık seri buldu ve 5. dakikayı 13-11 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyrek, Fenerbahçe'nin 25-21'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta etkili bir performans sergileyen ev sahibi takım, Bogdanovic, Kalinic ve Udoh'un basketleriyle 14. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 34-23. Beşiktaş Sompo Japan'ın farkı kapatma çabalarına rağmen iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, devre arasına 46-37 önde girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinde de oyunun hakimi olan ev sahibi ekip, Ali Muhammed, Nunnally ve Bogdanovic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle farkı açtı. Fenerbahçe, 26. dakikada Nunnally'nin 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya taşıdı: 62-46. Beşiktaş Sompo Japan, Sertaç Şanlı ve Clark'ın basketleriyle farkı kapatmaya çalışsa da Sloukas'ın iyi yönlendirdiği Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 70-58 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerin atıldığı son çeyrekte farkı çift hanelerde tutan Fenerbahçe, müsabakayı 93-76 kazandı.

Bu skorla ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, galibiyet sayısını 26'ya çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmayı 18 sayıyla tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan'dan Stimac, maçın en skoreri oldu. Beş oyuncunun çift haneli skor ürettiği Fenerbahçe'de ise Ali Muhammed, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe: Ali Muhammed 16, Kalinic 10, Nunnally 8, Udoh 13, Vesely 12, Sloukas 13, Bogdanovic 12, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 3, Berk Uğurlu, Egehan Arna 2, Barış Hersek

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 2, Roll 8, Strawberry 10, Clark 12, Stimac 18, Kenan Sipahi 4, Sertaç Şanlı 9, Erkan Veyseloğlu 6, Weems 7, Muratcan Güler

1. Periyot: 25-21

Devre: 46-37

3. Periyot: 70-58