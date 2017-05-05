RIZA ÇALIMBAY: "OYUNU SKORA YANSITAMADIK"

İLİŞKİLİ HABER Antalyaspor 0 - İ. Başakşehir 1

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi mücadele etmelerine rağmen mağlup olduklarını belirtti.

Maçtan hiç kopmadan oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, şöyle konuştu:

"İlk yarı ve ikinci yarıda son paslara dikkat edebilseydik, belki de maçtan farklı şekilde ayrılacaktık. Karşımızdaki takım da çok kaliteli oyunculardan kurulu. Boşluk bıraktığınız an çok iyi değerlendirebiliyorlar. Takımımın mücadelesinden memnunum ama bu mücadeleyi skora yansıtamadık. Bizim zaten hedefimiz ligde ilk 10’un içinde kalmak. Onu gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl içinde gerekli hazırlıkları yapacağız."