AVCI: "HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

İLİŞKİLİ HABER Başakşehir zirve takibini sürdürdü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyunun başında ilk 10-15 dakika rakiplerinden baskı gördüklerini ifade etti.

Oyunun ilerleyen dakikalarında topu yere indirip, çalıştıkları opsiyonları kullanmaya başladıklarında kaleye gittiklerini dile getiren Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Rakip sürekli koşan, sprint yapan bir takım olduğu için pozisyon vermedik. İkinci yarı ne kadar topu yere indirirsek, kenarları kullanırsak merkezde, sağda solda boşluklar bulursak bunları değerlendireceğimizi düşündük. Son dakikada gol geldi. Oyunun içinde attığımız ama sayılmayan golümüzde golmüş."

Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahseden Avcı, "Emre'ye parantez açmak istiyorum. Takımımızın en yaşlı ama en fazla mesafe kat eden oyuncusuydu. Napoleoni her zaman hazır. İlk buluştuğu topla golü attı." ifadelerini kullandı.

Hem ligde hem de kupada iddialı olduklarını vurgulayan Abdullah Avcı, "Bence sezon ne şekilde biterse bitsin, harika bir sezon geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Avcı, hafta sonu Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçıyla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Orada bir oyun oynanacak ve hepimiz sonucu kabulleneceğiz. Önemli olan bizim kazanmamızdı. Kazanamasaydık ya da berabere kalsaydık başka bir şey hayal edecektik. Bizim hiçbir kaygımız olmadı. Bazen 3 puan bazen de 7 puan geri düştük. Hep bardağın dolu tarafından baktık. Yola çıkarken bu hikayeden çıkmamıştık ama adım adım buraya doğru gittik. Nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. Ben de maça gideceğim, maçı orada seyretmek istiyorum."