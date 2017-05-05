Denizlispor yeni başkanını seçti
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DENİZLİSPOR YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

Denizlispor yeni başkanını seçti

Denizlispor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Üstek seçildi.

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Denizlispor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Üstek seçildi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki basın toplantı odasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen kongreye, 467 delegeden 319'u katıldı. Çoğunluğun sağlanmasının ardından başlayan toplantıda, divan başkanlığına Mahmut Tekin getirildi.

Tek aday olduğu seçimde başkanlığa seçilen Mustafa Üstek, koşulların Denizlispor için iyi olmadığını ve bu durumun camiayı üzdüğünü belirtti.

Denizlispor'un yerinin Spor Toto Süper Lig olması gerektiğini savunan Üstek, "Büyük ve kararlı bir yürüyüşün ilk adımlarını atıyoruz. Artık olumsuzlukla, icra beklentileriyle anılmak istemiyoruz. Ekibimle tüm camiamızı kucaklayacağız. Tüm koşulları bilerek, göreve talip olduk. Bu bayrağı daha yükseklere taşımaya gönüllü olduk. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Denizlispor camiasına güven vaat ediyoruz." diye konuştu.

Seçimde 61 yıllık kulübün 42. başkanı olan Mustafa Üstek'in yeni yönetim kurulu, Mehmet Uz, Fikret Akyol, Necip İrdem, Ali Fırat, Ahmet Selvi, Hasan Karaayvaz, Nihat Hünkar, Mehmet Kaya, Ferhat Yıldırım, Veli Çıtışlı, Hasan Önder, Mahmut Akursu, Mehmet Kavak, Hikmet Olgun ve Taner Atilla'dan oluştu.

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