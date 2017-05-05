BAŞAKŞEHİR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısında 89. dakikada İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni'nin golü ile sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 63 puana yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan Antalyaspor 46 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
14. dakikada sağ kanattan Mbilla'nın ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
19. dakikada Sandro'nun defans arkasına attığı topla ceza sahasına giren Celustka'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
26. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek çizgiye inen Adebayor'un ortasında, arka direkte müsait durumda topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla bulunan Visca'nın vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
35. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Adebayor'un vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın penaltı noktası üzerindeki müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
36. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Adebayor'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
67. dakikada Motta'nın sol kanattan ortasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, penaltı noktası üzerinde Salih Dursun meşin yuvarlağı kafayla tamamladı. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest atışı kullanan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
89. dakikada Medipol Başakşehir karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Napoleoni'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90 2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celutska (Dk. 70 Chico), Salih Dursun, Diego, Motta, Charles, Sandro (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Mbilla (Dk. 60 Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, El Kabir, Eto'o
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Bekir İrtegün, Epureanu, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Visca (Dk. 86 Napoleoni), İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Holmen), Cengiz Ünder (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Adebayor
Gol: Dk. 89 Napoleoni (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 33 Uğur Uçar, Dk. 52 Eren Albayrak (Medipol Başakşehir), Dk. 52 Mbilla, Dk. 63 Yekta Kurtuluş, Dk. 68 Deniz Kadah, Dk. 86 Sandro, Dk. 90 3 Zeki Yıldırım (Antalyaspor)