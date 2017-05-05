FENERBAHÇE'DEN, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ'NE TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 7 Mayıs Pazar günü başlayacak play-off final serisindeki ilk maça ev sahipliği yapacak Yakın Doğu Üniversitesi'nin sarı-lacivertli taraftarlar ve yöneticilerin salona alınmayacağını bildirdiğini belirterek, bu kararı alan rakiplerine tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak maç öncesi Basketbol Süper Lig Yönetim Esasları Yönergesi'nin 42.8 ve 88. maddeleri gereği Fenerbahçe Kulübüne, zorunlu olan salonun yüzde 10'u kapasitesince bilet ayrılması gerektiği kaydedildi. Söz konusu maçla ilgili bugün yapılan koordinasyon toplantısında da Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) bağlı olduğu yönergeler çerçevesinde bu kararın alındığı vurgulandı.

Buna karşın Yakın Doğu Üniversitesi'nin yetkilisi Hulki Kahvecioğlu'nun Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban'ı telefonla aradığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Kahvecioğlu, Balaban'a, TBF tarafından haklarında verilecek para cezasının taraflarınca ödenerek, maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağını ifade etmiş ve devamında maçı izlemeye gidecek ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri gereği zaten protokol tribününde yerleri olan yöneticilerimizin de protokol tribününe girişlerine izin vermeyeceklerini söylemiştir. Konu ile alakalı olarak Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir başka yetkilisi Işık Eyigüngör ile görüşülmüş ve benzer ifadeler kendisi tarafından da tekrarlanmıştır. Bu görüşmeler ile ilgili olarak TBF'ye bilgi verilmiştir."

Açıklamada, Fenerbahçe Kulübünde zamanında yöneticilik yapmış ve hala kulübün üyesi olan rakip takım yöneticileri eleştirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Her fırsatta Fenerbahçe Kulübünün yakın geleceği hakkında hamasi söylemlerde bulunup müstakbel yönetimler içinde yer alacaklarından, Fenerbahçe'ye hizmet edeceklerinden bahis ile camianın karşısına çıkan bu kişiler, bu şekilde gerçek yüzlerini ve amaçlarını bir defa daha göstermiştir. Esasen bunların asıl amaçları ve varmak istedikleri hedef bizce bellidir. Bunlar bilmelidir ki, gerçek niyetleri tarafımızca malum bu kişilerin Fenerbahçe'nin geleceğinde hiçbir şekilde yerleri yoktur ve olmayacaktır. Sözde Fenerbahçeli Yakın Doğu Üniversitesi yetkililerinin, Fenerbahçe Kulübüne ve camiasına karşı takındığı bu tutumu kınadığımızı belirterek, ayrıştırıcı ve art niyetli olduğu açıkça anlaşılan, arka planında derin amaçların da olduğunu düşündüğümüz bu uygulama hakkında başta TBF olmak üzere, ilgili tüm resmi mercileri göreve davet ediyoruz."