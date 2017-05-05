KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 Haziran Pazar günü Kosova ile deplasmanda oynayacağı maçın, Türk taraftarlar için olan biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak maç için 30 lira olan misafir tribün biletlerinin satışının, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladığı ifade edildi.

Biletlerin sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden alınabileceğinin belirtildiği açıklamada, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışının, 10 Mayıs Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.