Antalyaspor 0 - İ. Başakşehir 1
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ANTALYASPOR 0 - İ. BAŞAKŞEHİR 1

Antalyaspor 0 - İ. Başakşehir 1

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Antalyaspor ile İ. Başakşehir Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İ. Başakşehir 1-0 kazandı.

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Antalyaspor 0 - İ. Başakşehir 1

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Antalyaspor ile İ. Başakşehir Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İ. Başakşehir 1-0 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Ramon Motta, Diego Angelo, Ondrej Celustka (70' Chico), Salih Dursun, Mostapha El Kabir, Sandro (87' Zeki Yıldırım), Charles Fernando, Serge Mbilla Etame (60' Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Bekir İrtegün, Uğur Uçar, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Edin Visca (87' Stefano Napoleoni), İrfan Can Kahveci (69' Samuel Holmen), Joseph Attamah, Cengiz Ünder (77' Mustafa Pektemek), Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Kerem Ersoy, Bülent Birincioğlu

Gol: DK 89: Stefano Napoleoni (İ. Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 41: Uğur Uçar (İ. Başakşehir), DK 53: Eren Albayrak (İ. Başakşehir), DK 53: Serge Mbilla Etame (Antalyaspor), DK 63: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 68: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 86: Sandro (Antalyaspor), DK 90: Zeki Yıldırım (Antalyaspor)

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