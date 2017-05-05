Ankaragücü'nde yönetim değişiyor mu?
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ANKARAGÜCÜ'NDE YÖNETİM DEĞİŞİYOR MU?

Ankaragücü'nde yönetim değişiyor mu?

Ankaragücü camiasında merakla beklenen görüşme gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner bir araya geldi.

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Ankaragücü camiasında merakla beklenen görüşme gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner bir araya geldi.

Daha önce Ankaragücü yönetimine, “Melih Gökçek ve Mehmet Yiğiner Ankaragücü'nün onursal başkanı olacak. Mevcut yönetimden bazı isimler alınacak. Bunlara ek olarak Gökçek'in önerdiği isimlerle yeni bir yönetim kurulu oluşturulacak. Oluşturulacak bu yönetim kurulundan yeni bir başkan seçilecek” teklifinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yiğiner yönetiminin bu durumu kabul etmesi durumunda yönetimi bir arkadaşı vasıtasıyla devralacağını açıklamıştı.

Yiğiner bırakmıyor

Bu açıklamaların ardından Gökçek ve Yiğiner, dün bir araya geldi. Uzun süren görüşmenin sonunda Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Melih Gökçek’e yönetimi bırakmayacağını bildirdi. Melih Gökçek ise bu cevaba saygı duyduğunu belirterek şirketlerinden göğüs reklamı ve Belediye Meclisi’nden maddi yardım sağlama sözü verdi.

Bu zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, “Ankaragücü’nün son maçı öncesi Ankaragücü’nün yeniden Süper Lig’e dönmesi için yeni bir yönetim oluşturarak yola çıkabileceğimizi açıklamıştım. Ankaragücü Başkanı Sn. Mehmet Yiğiner ile evvelki gün bir araya geldik, teklifimiz tekrar ilettim, teferruata girmiyorum ancak Yiğiner devam etmek istediğini söyledi. Ve belediyeden Ankaragücü’ne yardımcı olmasını istedi. Biz de şirketlerimizden göğüs reklamı, belediyemizden maddi yardım sözü verdik.” dedi.

Gökçek: "Yiğiner'in kararına saygı duyuyorum"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in yaptığı tercihe saygı duyduğunu belirten Gökçek, “Geçen yıl yaptığımız gibi Ankara eşrafını toplayarak bir yardım kampanyası yapabileceğimizin de sözünü verdik. Ankaragücü Yönetimi ve Yiğiner’in tercihine saygı duyuyorum. Ankaragücü’ne Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Şahsen Melih Gökçek olarak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yine desteğimiz inşallah sizinle olacak.” diye konuştu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e Ankaragücü'ne yapmış olduğu destek açıklamaları için camisı adına teşekkür ettiğini söyledi

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Mercan
6 Mayıs 201701:24
Bir varmış bir yokmuş, 2. Ligde şampiyon olan bir takım varmış, bu takımın başarısını, halkın coşkusunu görünce buna ortak olmak isteyenler ortaya çıkmış, takımı bağırta bağırta birilerinin elinden alacağını beyan etmiş, ama zemin ve zaman buna uygun değilmiş, uygun zaman takımın başarısız olacağı bir dönemmiş. Hedef 1. Ligin devre arası olarak tespit edilmiş, yine maddi sıkıntılarla boğuşan, doğru düzgün transfer yapamamış halkın sevgilisi 1. Ligde devre arasına son üç takımdan biri olarak girmiştir, homurdanmalar çoktan başlamış, ne pahasına olursa olsun başarı isteyen taraftar önce talihsiz antrenörü göndermiş, yönetim istifa demeye başlamıştır. “Bizi isteyenler elini kaldırsın” diyenler için sıkıntılı karar verme günleri başlamıştır, tekrar 2. Lige düşecek takımın başında durmak hiç iyi bir fikir değilmiş, en iyi düşünce kulübü bağırta bağırta almak isteyenlere kuzu kuzu teslim etmekmiş. Devre arasında kulübü devralanlar olağan üstü transfer yapmışlar, hedefi en azından play off olarak belirlemişler. Artık takım ele geçirilmiştir, bu sene olmasa bile bir sonraki sene süper lig garantidir. Ama yeni yönetim hiç mutlu değildir, her şeyin farkında olan taraftar sürekli küfür ediyordur. Bunu duymak istemeyenler bilet fiyatlarını 250 TL yaparak takımın başına Ümit ÖZAT’ı getireceklerini beyan ederler, şehrin neşesi kaçmıştır, takım süper lige çıkmıştır ama hiç kimsede coşku yoktur, kimse afiş yaptırmıyor, ailesiyle çocuklarıyla maçlara gitmek istemiyordur. Ne takımı yönetenler ne de bu takımı sevenler mutludur. Takım süper lige çıkmıştır ama Osmanlıspordan farkı yoktur. Şimdi en büyük korku olağan üstü transfer harcaması yapanların kulübü yüz üstü bırakıp gitmesidir, yaparlarmı? Yaparlar. 107 Yıllık çınar bir kere daha devrilecektir. Bu takımın 39 yıllık taraftarından kıssadan hisse “Parayı ben vereyim, prestij başkasının olsun, yemezler” düşüncesi yanlıştır, parayı ver, katıl arka planda kal, bak nasıl takdir ediliyorsun, bu taraftar kadir kıymet bilir, en zor zamanlarda bile takımını hiç bırakmadı, duvarlara ne acı dolu yazılar yazıldı.
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