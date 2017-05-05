ANKARAGÜCÜ'NDE YÖNETİM DEĞİŞİYOR MU?

Ankaragücü camiasında merakla beklenen görüşme gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner bir araya geldi.

Ankaragücü camiasında merakla beklenen görüşme gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner bir araya geldi.

Daha önce Ankaragücü yönetimine, “Melih Gökçek ve Mehmet Yiğiner Ankaragücü'nün onursal başkanı olacak. Mevcut yönetimden bazı isimler alınacak. Bunlara ek olarak Gökçek'in önerdiği isimlerle yeni bir yönetim kurulu oluşturulacak. Oluşturulacak bu yönetim kurulundan yeni bir başkan seçilecek” teklifinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yiğiner yönetiminin bu durumu kabul etmesi durumunda yönetimi bir arkadaşı vasıtasıyla devralacağını açıklamıştı.

Yiğiner bırakmıyor

Bu açıklamaların ardından Gökçek ve Yiğiner, dün bir araya geldi. Uzun süren görüşmenin sonunda Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Melih Gökçek’e yönetimi bırakmayacağını bildirdi. Melih Gökçek ise bu cevaba saygı duyduğunu belirterek şirketlerinden göğüs reklamı ve Belediye Meclisi’nden maddi yardım sağlama sözü verdi.

Bu zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, “Ankaragücü’nün son maçı öncesi Ankaragücü’nün yeniden Süper Lig’e dönmesi için yeni bir yönetim oluşturarak yola çıkabileceğimizi açıklamıştım. Ankaragücü Başkanı Sn. Mehmet Yiğiner ile evvelki gün bir araya geldik, teklifimiz tekrar ilettim, teferruata girmiyorum ancak Yiğiner devam etmek istediğini söyledi. Ve belediyeden Ankaragücü’ne yardımcı olmasını istedi. Biz de şirketlerimizden göğüs reklamı, belediyemizden maddi yardım sözü verdik.” dedi.

Gökçek: "Yiğiner'in kararına saygı duyuyorum"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in yaptığı tercihe saygı duyduğunu belirten Gökçek, “Geçen yıl yaptığımız gibi Ankara eşrafını toplayarak bir yardım kampanyası yapabileceğimizin de sözünü verdik. Ankaragücü Yönetimi ve Yiğiner’in tercihine saygı duyuyorum. Ankaragücü’ne Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Şahsen Melih Gökçek olarak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yine desteğimiz inşallah sizinle olacak.” diye konuştu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e Ankaragücü'ne yapmış olduğu destek açıklamaları için camisı adına teşekkür ettiğini söyledi