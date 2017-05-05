GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN GÜÇLÜLER'E TEBRİK ZİYARETİ

Murat Cavcav ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek Sarı-Lacivertli takımın şampiyonluğunu tebrik etti.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek Sarı-Lacivertli takımın şampiyonluğunu tebrik ettiler.

Murat Cavcav: "Ankaragücü için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız"

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, “Ankaragücü Ankara’mızın takımı. TFF 1. Lig’e çıktıkları için öncelikle Ankaragücü camiasını tebrik ediyorum, kutluyorum. En az Mehmet Başkan kadar bir Ankara’lı olarak ve Gençlerbirliği Başkanı olarak bu tablodan çok mutluluk duydum. İnşallah gelecek sezon Ankaragücü TFF Süper Lig’e çıkar ve gerçek bir Ankara Derbisi oynarız” dedi.

Bir basın mensubunun yönelttiği, “Gençlerbirliği’nde forma şansı bulamayan oyuncuların Ankaragücü’nde oynamasına sıcak bakar mısınız? ” yönündeki soruyu da cevaplayan Murat Cavcav, ”Neden olmasın. Takımda kalacak ve gidecek oyuncular ile ilgili hocamızla konuşuruz. Sezon sonunda detaylı bir değerlendirme yapar, uygun olan isimler üzerinde elimizden gelen desteği sağlamaya çalışırız. Gençlerbirliği olarak Ankaragücü için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ankara’daki stat sorununa da değinen Murat Cavcav, ”Stadyumla ilgili ciddi problemlerimiz var. Bu sene sonunda 19 Mayıs Stadyumunun yıkılacağını söylediler. Biz nerede oynayacağız ne yapacağız. Artık Belediye Başkanımız Melih Bey’den rica edeceğiz ya Yenikent’i ya diğer stadı bize verecek. Stat Ankara takımları için ciddi bir sorun haline geldi “ diyerek konuşmasını bitirdi.

Mehmet Yiğiner: "Gençlerbirliği bizim ezeli rakibimiz, ebedi dostumuzdur"

Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Mehmet Yiğiner, ”Gençlerbirliği bizim ezeli rakibimiz, ebedi dostumuzdur. Dost ve kardeş Kulübümüz, komşumuz Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarına nazik ziyaretlerinden ötürü Şahsım, Yönetim Kurulum ve Camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Elde edilen şampiyonluğun Ankara’yı mutlu ettiğini ifade eden Başkanı Mehmet Yiğiner konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

"Taraftarlarımızın ve camiamızın özlemle beklediği şampiyonluğa ulaşmamız Ankara’yı ve Ankara halkını da mutlu etti. Bundan dolayı bizlerde çok büyük bir mutluluk yaşadık. Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yıkılacak olması bizim için de ciddi bir sorun teşkil edecek. Yeni sezonda taraftarımızı dışarıda bırakmayacak, passolig’e uygun bir stadyumda oynamak istiyoruz. Stadyumla ilgili problemlerin çözülmesini umut ediyoruz. Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu alana 65 bin kişilik uluslararası müsabakaların, Şampiyonlar Lig’i müsabakalarının düzenlenebileceği futbol sahasının yapılması lazım. Planlama bu şekilde yapılırsa Ankara takımları gelecekle ilgili stadyum sorunu yaşamayacaktır."