KANARYA, "ANGRY BİRDS" OLDU

Fenerbahçe Kulübü iştiraklerinden Fenerium, dijital oyun "Angry Birds"ün üreticisi Finlandiya merkezli Rovio firması ile lisans anlaşması imzaladı.

Yapılan anlaşmaya göre "Angry Birds"ün karakterleri, 10 ürün grubunda, 30 model ile Fenerbahçeli çocuk taraftarlara sunulacak.

Ülker Sports Arena'da bu iş birliğiyle ilgili düzenlenen basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, Rovio'nun Türkiye temsilcisi Lisans AŞ'nin genel müdür yardımcısı Serra Yılmaz, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Ali Muhammed, Luigi Datome, James Nunnally ve Ahmet Düverioğlu katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu ile Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini de basın toplantısını takip edenler arasında yer aldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ozan Balaban, önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Mükemmeli isteyen, onu hedefleyen bir kulübüz. Başkanımızın vizyonu sayesinde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Angry Birds, çok önemli bir marka. Hello Kitty'den sonra Angry Birds'ü buraya getirebilmek, inandırabilmek, Türk pazarına sokabilmek çok zor bir iş." diye konuştu.

"Hocamız da katılacaktı ama oyuncularımız onu maçlarda gereğinden fazla kızdırıyor. O yüzden oyuncularımız burada." diye espri yapan Balaban, "Şampiyon olan kadın voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Finale kalan kadın basketbol takımına başarılar diliyorum. Erkek basketbol takımının da Dörtlü Final'de hocalarını kızdırarak, şampiyon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları anlaşmanın Avrupa'da ses getireceğini vurgulayan Mümtaz Karakaya ise "Amacımız, çocuklarımıza Fenerbahçelilik ruhunu aşılamak, onları iyi bir taraftar olarak yetiştirmek ve Fenerbahçe'mize katkıda bulunmak." dedi.

Serra Yılmaz da Fenerbahçe Kulübü ile güzel bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Rovio gibi bir dünya devi oyun üreticisi ile dünya standartlarında büyük bir kulüp bir araya geldi. İki büyük markadan da çok güzel bir içerik elde ettik. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini artırarak devam etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

- Oyuncuların Dörtlü Final görüşleri

Basın toplantısına katılan basketbolculardan Datome, Ali Muhammed ve Nunnally, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Datome, takım arkadaşı Pero Antic ile ilgili, "Antic, sinirlenince tam bir Angry Birds." ifadesini kullandı.

İtalyan basketbolcu Datome, Dörtlü Final'e ilişkin "Çok mutluyuz. Ulaşmak istediğimiz yere sadece bir adım attık. Henüz hiçbir şey bitmedi. Hedefimize yönelik çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'e kaldıklarını hatırlatan Ali Muhammed ise "Fenerbahçe olarak Dörtlü Final'e alıştık. Bu sene çok odaklıyız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Nunnally de hedeflerine yönelik çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Çok büyük bir başarı ama yapmamız gereken çok şey var. Hedeflediğimiz amaca ulaşmak için daha çok şey yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından basketbolcular, salonda kurulan alanda "Angry Birds" oynadı. Sarı-lacivertli oyuncular, basketbol topuyla çeşitli oyuncakları vurmaya çalıştı. Basketbolcuların en önde yer alan aslanı vurmaya odaklanması dikkati çekti.