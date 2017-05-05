ÜMİT ÖZAT: "3-4 OYUNCUYU DİNLENDİRECEĞİZ"

Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Ümit Özat, yaptığı açıklamada, sürpriz sonuçlar alabilen ve kendini göstermek isteyen bir oyuncu grubuna sahip bir takıma karşı oynayacaklarını belirtti.

Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Ümit Özat, yaptığı açıklamada, sürpriz sonuçlar alabilen ve kendini göstermek isteyen bir oyuncu grubuna sahip bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Nitekim son oynadıkları oyunlarda transferin gözdesi olmuş 3-4 oyuncuları var. Antalyaspor ve Beşiktaş maçının sonuçları asla aldatmasın. Adanaspor, her dakika pozisyona girebilen ve pozisyon verebilen bir takım." diye konuştu.

Önceliklerinin iyi savunma yapmak olduğunun altını çizen Özat, "Önceliğimiz iyi savunma yapmak, sonra da bir gol bulup maçı istediğimiz gibi bitirebilmek. Erken gol bulursak farklı şeyler olabilir. Hafta başında oyuncularıma da 'sezonun en zor maçı' olacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

Kadro netleşmedi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yarın Adanaspor karşısında 3-4 oyuncusunu dinlendirmeyi düşündüğünü vurgulayarak, henüz kadroya karar vermediğini söyledi.