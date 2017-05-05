İşte Antalyaspor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - İ. BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Antalyaspor ile İ. Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - İ. Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 30. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Ramon De Moraes Motta, Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

İ. Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Eren Albayrak, Bekir İrtegün, Joseph Larweh Attamah, Cengiz Ünder, Sheyı Emmanuel Adebayor, Uğur Uçar

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Kerem Ersoy, Bülent Birincioğlu

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