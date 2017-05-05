İŞTE ANTALYASPOR - İ. BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - İ. Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 30. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Ramon De Moraes Motta, Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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İ. Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Eren Albayrak, Bekir İrtegün, Joseph Larweh Attamah, Cengiz Ünder, Sheyı Emmanuel Adebayor, Uğur Uçar
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Kerem Ersoy, Bülent Birincioğlu
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