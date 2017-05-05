Trabzonspor ile Kayserispor 40. randevuda
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 40. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Kayserispor 40. randevuda

 Trabzonspor ile Kayserispor, 6 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Arena'da yapacakları maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.

450 Okunma

 Trabzonspor ile Kayserispor, 6 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Arena'da yapacakları maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 39 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, rakip filelere 68 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynanan 19 maçta ise 15 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.

Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.
Trabzonspor'a Okay'dan iyi haber
Şota'dan Trabzonspor yorumu
30. hafta heyecanı başlıyor!
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı açıklaması
Trabzonspor'un Avrupa ısrarı
"Adamına göre kulübüne göre veriliyor"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿