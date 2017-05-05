JUVENTUS ÜST ÜSTE 6. ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden lider Juventus, üste üste 6. şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Serie A tarihinin açık ara en başarılı takımı konumundaki Juventus, son 5 yılına damgasını vurduğu ligde bu sezon da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk serisini sürdürmek istiyor.

Torino temsilcisinin, ligdeki 35. hafta maçlarının ardından tarihindeki 33. şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Juventus, yarın sahasında Torino ile yapacağı derbi maçtan galip ayrılması ve en yakın takipçisi Roma'nın 7 Mayıs Pazar günü Milan ile deplasmanda oynayacağı müsabakada puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Siyah-beyazlılar, Torino karşılaşmasını berabere tamamlaması halinde ise şampiyonluğu garantileyebilmek için Milan'ın Roma'yı mağlup etmesi ve üçüncü sıradaki Napoli'nin de sahasında Cagliari'ye karşı puan kaybı yaşaması gerekecek.

İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, Torino'ya mağlup olması durumunda ise şampiyonluk için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

- Sahasında tüm maçlarını kazandı

Juventus, bu sezon ligde sahasında oynadığı 17 karşılaşmanın tümünü kazanmayı başardı.

Torino ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü. Siyah-beyazlılar, deplasmanda ise 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

- Ligin en az gol yiyen takımı

İtalyan iş adamı Andrea Agnelli'nin başkanlığını yaptığı Juventus, bu sezon Serie A'da en az gol yiyen takım olarak dikkati çekiyor.

Torino temsilcisi, 34 hafta sonunda kalesinde 22 gol görerek bu alanda rakiplerini geride bıraktı. Siyah-beyazlı takımın bu ortalamayı yakalamasında İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un sergilediği performans belirleyici oldu.

Kariyerinde binin üzerinde maça çıkan 39 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 28 lig müsabakasında kalesinde 21 gol gördü. Buffon'un görev almadığı 6 maçta kaleye geçen Brezilyalı Neto ise sadece bir gol yedi.

- Sezonu 3 kupayla tamamlayabilir

İtalya Süper Kupası'nı Milan'a kaptıran Juventus, katıldığı diğer kulvarlarda şampiyon olarak sezonu 3 kupayla noktalamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, yerel organizasyonlardan lig dışında Lazio ile haziran ayı başında İtalya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Torino ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna kayıpsız devam ediyor. Juventus, Fransa'nın Monaco takımını deplasmanda 2-0 mağlup ederek, rövanş öncesinde finale yükselebilmek adına önemli bir avantaj elde etti. Juventus, 9. kez final oynamayı hedeflediği Kupa 1'de 3. kez şampiyon olması durumunda ise 2016-2017 sezonunu biri uluslararası olmak üzere 3 kupayla tamamlayacak.

- Allegri kupa koleksiyonunu sürdürüyor

Antonio Conte'nin 2014'te İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından Juventus teknik direktörlüğüne getirilen Massimiliano Allegri, İtalya'daki kupalara ambargo koymayı sürdürüyor.

İtalyan teknik adam, Juventus'un lig, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde kariyerindeki kupa sayısını 11'e yükseltecek. Allegri, Milan'ın başında 2010-2011'de lig ve İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Üçüncü sezonunu yaşadığı siyah-beyazlı ekiple 2'şer kez Serie A (2015, 2016), İtalya Kupası (2015, 2016) ve bir defa da İtalya Süper Kupası'nda (2015) şampiyonluğa ulaşan 49 yaşındaki teknik adam, Sassuolo'yu da 2008'de İtalya Serie B'ye çıkarmıştı.

Allegri yönetimindeki Juventus, 2015 Şampiyonlar Ligi finalinde ise Barcelona'ya 2-1 mağlup olmuştu.

- Şampiyonlukta başı çekiyor

Serie A'yı 32 kez zirvede tamamlayan Juventus, ligde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım olarak ön plana çıkıyor.

Torino temsilcisi, 2012 yılından beri bu unvanı rakiplerine kaptırmadı. Siyah-beyazlı ekibi bu alanda ligde 18'er defa şampiyonluk ipini göğüsleyen Milan ile Inter takip ediyor.