KUPA KOLEKSİYONCUSU: YENİMAHALLE BELEDİYESPOR

Yenimahalle Belediyespor, 4 sezonda kazandığı 7 kupayla müzesini zenginleştirdi ve koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeyi başardı.

Foto Albümü Kupa koleksiyoncusu: Yenimahalle Belediyespor 15 FOTO

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Türkiye Kupası sahibini buldu. Ankara’da oynanan finalde kozlarını paylaşan Yenimahalle ve Muratpaşa adlarına yakışır bir finale imza attılar. Muratpaşa’yı, 30-29 mağlup eden Yenimahalle Belediyespor unutulmaz bir zafere imza atarak, kupayı kaldırdı.

Nefesleri kesen final

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin iki lokomotif takımının mücadelesi nefesleri keserken, maçı takip eden taraftarlar tam anlamıyla hentbola doydu. THF Spor Salonu’nda oynanan finali, Özgür Benli ve Savaş Yüksek hakem ikilisi yönetti. Yenimahalle Belediyespor mücadeleye, Attingre, Esra, Lenche, Yeliz, Olga, Tankaskaya ve Gace yedilisiyle çıktı. Takımların birbirini tarttığı müsabakanın ilk yarısı karşılıklı gollere ve kontrollü bir oyuna sahne olurken, Muratpaşa soyunma odasına 14-13 önde girdi.

İkinci yarıya tutuk başlayan ve maçın son bölümlerine 3 farklı geride giren Yenimahalle Belediyespor, oldukça çetin geçen maçın son bölümlerinde kalesini gole kapatarak, üst üste bulduğu kritik gollerle skoru lehine çevirmesini bildi. Karşılaşmanın son dakikasına 30-29 önde giren Başkent temsilcisi, hata yapmadı ve kendi evinde Ankara seyircisine bir kupa zaferi daha yaşattı.

Keskin nişancı Olga Lauik

Uzun yıllar konuşulacak olan finalde, Altın Kanatlı Meleklerin yıldız oyuncusu Olga Lauik performansıyla tüm ışıkları üzerine çekti. Sergilediği kaliteli oyun ve rakip filelere bıraktığı 10 golle izleyenlerden tam puan alan Olga, müthiş finalde başrolü kapmasını bildi.

Yenimahalle Belediyespor’un Azeri yıldızı Marina Tankaskaya ise attığı 8 golle yıldızını parlatırken, kritik anlarda sahneye çıkmasını bildi. Anita Gace ve Lenche İlkova buldukları 4’er golle skora katkı yapan diğer isimler oldu.

Yenimahalle yönetimi ve taraftarı bildiğimiz gibi

Takımlarını hiçbir yerde yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyespor yönetimi ve taraftarı tribünde yerlerini alırken, karşılaşmayı soluksuz takip etti. Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan, finali heyecanla takip ederken, mavi beyazlı renge gönül veren taraftarlar da bir an olsun susmayarak takımlarını destekledi. Kupa zaferi sonrası takımla kucaklaşan taraftarlar renkli görüntülere imza attı.

Kupa koleksiyoncusu Yenimahalle

Yenimahalle Belediyespor, bir finalden daha zaferle ayrılırken kupalarına bir yenisini daha ekledi. Toplamda 3. Türkiye Kupası’nı kazanan Başkent Temsilcisi, 4 sezonda kazandığı 7 kupayla müzesini zenginleştirdi ve koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeyi başardı.

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