GENÇLERBİRLİĞİ, İÇ VE DIŞ TRANSFERLERE ERKENDEN BAŞLADI

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Klasspor TV’deki canlı yayında, Gençlerbirliği'nin iç ve dış transferleri hakkındaki son dakika bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Gelecek sene itibariyle daha iddia bir takım oluşturmayı amaçlayan Gençlerbirliği, iç ve dış transfer konusundaki çalışmalarına erkenden başladı. Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Klasspor TV’deki canlı yayında, Başkent ekibinin transferleri hakkında son dakika bilgileri vererek en ince detayına kadar kamuoyu ile paylaştı.

Bülent Atlas’ın aktardığı bilgilere, öncelikle iç transfer çalışmalarına hız veren Gençlerbirliği, sözleşmesi biten Palitsevich tekrar anlaşma sağlarken, sözleşmesi devam eden Kaleci Hopf’un kontratı 2019’a kadar uzatıldı.

Hopf ile anlaşma tamam

Bu sene göstermiş olduğu performans ile Avrupa ve Türkiye’deki birçok takımın kıskacında bulunan Kaleci Hopf’un sözleşmesi 2018’de bitiyordu ancak Gençlerbirliği yönetimi, İsveçli file bekçisi ile anlaşarak kontratı 1 sene daha uzatıldı.

Palitsevich takımda kalacak

Kırmızı-Siyahlı takımın savunma bölgesinde Luccas Claro ile iyi bir uyum yakalayan ve sezon sonu söleşmesi bitecek olan Palitsevich ile tekrar anlaşma sağlandı. Yeni sözleşmeye imza atacak olan 26 yaşındaki Belaruslu oyuncu, 2017-18 sezonunda da Gençlerbirliği forması giyecek.

Serdar ve Aydın, Osmanlıspor’a yakın

Gençlerbirliği’nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler ve Aydın Karabulut ile anlaşma sağlanamadı. Alınan bilgilere göre, ikisinin de Osmanlıspor ile anlaştığı iddia edildi.

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu Selçuk Şahin ile görüşmeler sürüyor. Taraflar tekrar bir anlaşma sağlarsa 36 yaşındaki oyuncu ile 1 senelik sözleşme imzalanacak.

Anıl Karaer ile anlaşma sağlanacak

Başkent ekibinde sözleşmesi sona eren Ferhat Görgülü ve Anıl Karaer ile görüşmeler sürüyor. Teknik Direktör Ümit Özat’ın ısrarla takımda kalmasını istediği Anıl Karaer'in sözleşmesinin uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hacettepe’den Gençlerbirliği’ne doğru

Gençlerbirliği’nin altyapısından çıkan ve devre arasında Hacettepe'ye gönderilen Mert Çetin ile Berat Ayberk Özdemir, Hacettepe'nin maçlarının bitmesi nedeni ile A takım ile çalışmalara başladı. Bu sezon Hacettepe’de iyi bir performans sergileyen iki oyuncunun, gelecek sezon Gençlerbirliği’nin A takımında görev alması bekleniyor.

Gençlerbirliği, dış transfer çalışmalarına da devam ediyor. Başkan Murat Cavcav başta olmak üzere transfer komitesinin Sırbistan, Fransa, Slovenya, İsveç, Danimarka'dan futbolcuları izlediği ve birkaç oyuncunun göze kestirildiği öğrenildi.

SON BOMBA: Ahmet İlhan Özek

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi fesh edilen Ahmet İlhan ile anlaştı. Daha önce Manisaspor, Karabükspor ve Çaykur Rizespor'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, A Milli takıma kadar yükselmişti. Sağ ve sol kanatta oynayan Ahmet İlhan, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla ligde 18 maça çıkıp 1 gol attı.

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