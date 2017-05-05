Barcelona, Türkiye'den özür diledi
﻿
Site İçi Arama
﻿

BARCELONA, TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Barcelona, Türkiye'den özür diledi

Barcelona Kulübü, resmi televizyonunda (Barça TV) yayınlanan bir programında Türkiye haritasında bazı şehirlerin yer almaması nedeniyle özür mesajı paylaştı.

289 Okunma

Barcelona Kulübü, resmi televizyonunda (Barça TV) yayınlanan bir programında Türkiye haritasında bazı şehirlerin yer almaması nedeniyle özür mesajı paylaştı.

Barcelona Kulübünün ve Barça TV'nin, Twitter hesabından Türkçe yapılan açıklamada, "Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Barça TV'de yapılan programda gösterilen Türkiye haritasında, bazı şehirler yer almayınca Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğu girişimlerde bulundu. Bunun üzerine Barcelona Kulübü, özür diledi.

ETİKETLER
"Tekrar 'İyi ki Gençlerbirlikliyim' dedirttiler!"
Ankara Demirspor, Kocaeli'den beraberlik çıkardı
Yenimahalle'den Ankara'ya bir kupa daha
Şampiyon Ankaragücü'nün sezon muhasebesi
Ankaragücü, para cezası ile yırttı!
Yenimahalle Belediyespor şampiyon olabilecek mi?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿