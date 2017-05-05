Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe standına ziyaret
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FENERBAHÇE STANDINA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe standına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nin açılış töreninin ardından, Fenerbahçe Kulübünün "Hedef 1 Milyon Üye" standını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nin açılış töreninin ardından, Fenerbahçe Kulübünün "Hedef 1 Milyon Üye" standını ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün başkan vekili Mithat Yenigün, asbaşkanlar Önder Fırat, futbol takımı idari menajeri Hasan Çetinkaya ile futbolcular Volkan Demirel ve Moussa Sow'un da hazır bulunduğu aktarıldı.

Standı gezen Erdoğan'ın, Aziz Yıldırım ve futbolcularla bir süre sohbet ettiği kaydedildi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Senegalli futbolcusu Sow'un, Bilal Erdoğan'a isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması takdim ettiği ifade edildi.

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