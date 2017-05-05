Mehmet Batdal sezonu kapattı
﻿
Site İçi Arama
﻿

MEHMET BATDAL SEZONU KAPATTI

Mehmet Batdal sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Mehmet Batdal, sakatlığı nedeniyle Almanya'da sol dizinden ameliyat edildi.

226 Okunma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Mehmet Batdal, sakatlığı nedeniyle Almanya'da sol dizinden ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun zamandır ağrılarına rağmen iğneyle maçlara çıkan 31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Abdullah Avcı'dan izin alarak Almanya'ya gittiği ve operasyon geçirdiği belirtildi. Mehmet Batdal'ın yeni sezona yetişeceği kaydedildi.

Mehmet Batdal'a geçmiş olsun mesajı da paylaşan turuncu-lacivertli kulüp, açıklamada "Dizinden başarılı bir ameliyat geçiren Mehmet Batdal'a acil şifalar diliyor, daha güçlü şekilde takımımıza döneceği günleri iple çekiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Tahkim'den Başakşehir'e iyi haber
Başakşehir'de eksikler can sıkıyor
30. hafta heyecanı başlıyor!
Başakşehir, Antalya deplasmanında
Başakşehir rekorlarını alt üst etti
"Adamına göre kulübüne göre veriliyor"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿