Galatasaray'dan Ataman açıklaması
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GALATASARAY'DAN ATAMAN AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan Ataman açıklaması

Darüşafaka Doğuş ile oynadığı karşılaşmada diskalifiye edilen sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ergin Ataman'a açıklamalarından dolayı destek verdi.

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Galatasaray Kulübü, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde erkek basketbol takımının Darüşafaka Doğuş ile oynadığı karşılaşmada diskalifiye edilen sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ergin Ataman'a açıklamalarından dolayı destek verdi.

Galataaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun erteleme karşılaşmalarıyla ilgili programına eleştiride bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu, Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank arasında oynanacak basketbol karşılaşmasının tarihini önce 30 Nisan Pazar olarak açıklamıştı. Ardından, Darüşşafaka'nın yoğun baskılarıyla maç tarihi 3 Mayıs Çarşamba olarak değiştirildi. Oysa yönetmelik ve yönergelere göre, ertelenen maçların erteleme sırasıyla oynanması gerekiyordu. Darüşşafaka Doğuş'un 27. hafta maçı olan Anadolu Efes karşılaşması da ertelenmişti; önce o maçın oynanması icap ediyordu. Federasyon aldığı kararla kendi kurallarını delik deşik etti. Rezaletin altına son imzayı da maçın hakemleri attı. Darüşşafaka antrenörü David Blatt'ın itirazı, hatta İngilizce küfürleri tebessümle karşılanıp sohbetle yatıştırılırken, Türkiye'nin en başarılı koçu Ergin Ataman'ın itirazları hemen ve kabaca cezalandırıldı."

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