TRABZONSPOR'A OKAY'DAN İYİ HABER

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadığı belirtildi. İdmanın yenilenme çalışmasıyla son bulduğu aktarıldı.
Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. Bu futbolcunun durumunun iyiye gittiği ve hafta sonundaki karşılaşmaya yetişme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.
- Kayserispor'a sahasında hiç yenilmedi
Trabzonspor, hafta sonunda konuk edeceği Kayserispor'a lig tarihinde sahasında hiç mağlup olmadı.
Bordo-mavililer, Kayserispor ile kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.