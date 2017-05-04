"İKİNCİ YARININ FLAŞ EKİBİYİZ"

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un basın sözcüsü Cengiz Gülaç, son 9 maçta bir kez yenildiklerini belirterek, "İkinci yarının flaş ekibi olduğumuz gerçeği ortadadır." dedi.

Gülaç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, son iki haftada Denizlispor ve Büyükşehir Gaziantepspor maçlarında berabere kaldıklarını ve gol atamadıklarını anımsattı.

Önceki haftalara kıyasla tempolarının düştüğünü, hedefsiz kalmanın bunda etkisi olduğunu vurgulayan Gülaç, "Küme düşme hattında rahatladık, matematiksel olmasa da inşallah bir sıkıntı olmayacak. Sezon boyunca süren psikolojik savaşın sporcuları da etkilediğini düşünüyorum. Sevindirici olan taraf son 9 haftada sadece bir kere yenilmiş olmamız. İkinci yarının flaş ekibi olduğumuz gerçeği ortadadır. Bazen böyle kısmi düşüşler olabilir." diye konuştu.

Gülaç, ligin 32. haftasında Altınordu ile yapacakları maç öncesi sakatlığı bulunan futbolcuların durumuna ilişkin, "Altınordu maçı öncesi cezalı oyuncumuz yok. Hakan Bilgiç omuzundan ameliyat olmak için Belçika'ya gitti. İnşallah başarılı bir ameliyat geçirir ve hiçbir sıkıntı olmadan döner. Diarra, dün akşam sakatlandığı için oyundan çıkmıştı. Adalesinde yırtık şüphesi var." ifadelerini kullandı.

Denizli'de silahlı bir taraftarın maç izlemesi

Denizli Atatürk Stadı'nda 29 Nisan'da Denizlispor ile yaptıkları maç başlamadan önce Elazığsporlu bir taraftarın tribünde belindeki silahla görüntülendiğini hatırlatan Gülaç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendisi özel harekatta görev yapan polis memurudur, aktif görevde bulunmaktadır. Yıllarca terör bölgesinde görev yapmış, terör örgütlerinin hedefinde olan birisidir. Bu ülkeye hizmet eden herkes gibi o da bir hemşehrimiz olduğu için kendisiyle gurur duyuyoruz. Ama insanların şunu bilmesi lazım, güvenlik kaygısı taşıyan bir insanın statlarımızda silahını bırakacağı yer yok. Böyle bir handikap yaşıyoruz. Bunun çözüme kavuşturulması gerekiyor."