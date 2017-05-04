"Konoplyanka, Fenerbahçe'de"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"KONOPLYANKA, FENERBAHÇE'DE"

"Konoplyanka, Fenerbahçe'de"

Alman Bild gazetesinde göre Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka için Schalke ile görüştü ve 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyebileceklerini iletti.

575 Okunma

Alman Bild gazetesinde göre Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka için Schalke ile görüştü ve 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyebileceklerini iletti.

Aziz Yıldırım'ın yeni sezon için transferlerin Mayıs ayında biteceğini açıklamasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isim 27 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka. 

Bild'e göre Sarı Lacivertliler bu transfer için Alman takımı Schalke ile görüşüp 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyebileceklerini bildirdi.

2015 yılı başında Beşiktaş ve Sevilla arasında tercihini İspanyol ekibinden yapan Konoplyanka burada umduğunu bulamayınca Schalke'ye kiralanmıştı.

Satın alma opsiyonuna sahip olan Alman ekibi 12,5 milyon euro ödeyerek Ukraynalı futbolcuyu satın alabilir.

Ancak Schalke'deki kötü performansı bu transferin gerçekleşmesini imkansız kılıyor.

Alman gazetesinin iddiasına rağmen Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle bir oyuncuya 10 milyon euro bonservis ödemesi zor görünüyor. Sarı Laciverlilerin bu transferi nasıl çözeceği merak konusu.

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni sezon için Harun Tekin, Ömer Ali Şahiner ve Josue'yi göndemine aldığı ancak bu transfelerin Sow ve Lens'in durumuna bağlı olarak şekilleneceği öğrenildi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe standına ziyaret
Fenerbahçe finalde
Nisan ayının en değerlisi Bogdanovic
Aydınus'un 25. derbi heyecanı
Derbide gözler forvetlerde
30. hafta heyecanı başlıyor!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿