"Konoplyanka, Fenerbahçe'de"

Alman Bild gazetesinde göre Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka için Schalke ile görüştü ve 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyebileceklerini iletti.

Aziz Yıldırım'ın yeni sezon için transferlerin Mayıs ayında biteceğini açıklamasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isim 27 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka.

Bild'e göre Sarı Lacivertliler bu transfer için Alman takımı Schalke ile görüşüp 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyebileceklerini bildirdi.

2015 yılı başında Beşiktaş ve Sevilla arasında tercihini İspanyol ekibinden yapan Konoplyanka burada umduğunu bulamayınca Schalke'ye kiralanmıştı.

Satın alma opsiyonuna sahip olan Alman ekibi 12,5 milyon euro ödeyerek Ukraynalı futbolcuyu satın alabilir.

Ancak Schalke'deki kötü performansı bu transferin gerçekleşmesini imkansız kılıyor.

Alman gazetesinin iddiasına rağmen Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle bir oyuncuya 10 milyon euro bonservis ödemesi zor görünüyor. Sarı Laciverlilerin bu transferi nasıl çözeceği merak konusu.

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni sezon için Harun Tekin, Ömer Ali Şahiner ve Josue'yi göndemine aldığı ancak bu transfelerin Sow ve Lens'in durumuna bağlı olarak şekilleneceği öğrenildi.