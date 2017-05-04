SEMİH KAYA TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra savunmaya yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.
Topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, taktik organizasyonların yapıldığı çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.
Sakatlığı geçen Semih Kaya'nın, idmanda takımla çalıştığı kaydedildi.
Tedavisi ve kondisyon çalışmaları tamamlanan Serdar Aziz'in sahada adaptasyon çalışması yaptığı belirtildi.