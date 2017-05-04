ERTELEME MAÇINDA BANVİT RÜZGARI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Banvit, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 103-86 yendi.
Muratbey Uşak'tan Harrison'un 2 sayılık basketiyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı sayılarla sürdü. İlk çeyreği ev sahibi ekip 24-20 önde bitirdi.
İkinci periyotta Banvit pota altından etkili olmaya çalışırken, ev sahibi ekip aradaki sayı farkını artırmaya çalıştı. Karşılaşmanın 15. dakikası 42-34 Muratbey Uşak'ın üstünlüğüyle geçildi. Maça ağırlığını koyan Banvit, bulduğu üst üste basketlerle devreyi 51-46 önde tamamladı.
Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, final periyoduna 72-66 üstün girdi.
Son periyotta Theodore'nin liderliğinde üstünlüğünü sürdüren Banvit, aradaki sayı farkını açmayı başardı ve maçı 17 sayı farkla 103-86 kazandı.
Karşılaşmanını en skorer ismi 39 sayı üreten Banvit'ten Theodore oldu.
Devre arasında evlenme teklifi
Karşılaşmanın devre arasında öğretmenlik yapan Harun Bozkurt (26), kız arkadaşı Gülsüm Demir'i (24) sahanın ortasına davet ederek, dizlerinin üzerine çöktü ve evlenme teklifinde bulundu.
Evlenme teklifini kabul eden Demir, Bozkurt'a sarılırken, çifti taraftarlar alkışladı. Bu sırada Bozkurt'un arkadaşları üzerinde "Seni kalbime yazdım, soyadımı kimliğine yazabilir miyim?" yazılı pankart taşıdı.
Muratbey Uşak: 86 - Banvit : 103
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Murat Biricik, Kaan Büyükçil, Kerem Baki
Muratbey Uşak: Mesut Ademoğlu 6, Ali Berent Kavaklıoğlu 2, Berkay Candan 15, Harrison 17, Freimanis 7, Özcan Sürücü, Vassiliaukas 6, Mehmet Yılmaz, Görkem Sönmez, Hakan Demirel 10, McKissic 19, Süleyman Yavaş 4
Banvit: Theodore 39, Muric, Kulig 13, Hasan Emir Gökalp 4, Orelik 17, Erkin Şenel 3, Metehan Akyel 6, Merthan Mutlu, Vidmar 11, Chappell 3, Furkan Korkmaz 7
1. Periyot: 24-20
Devre: 46-51
3. Periyot: 66-72