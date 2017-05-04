FENERBAHÇE FİNALDE

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray'ı 77-63 yenen Fenerbahçe seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Beşiktaş'ı saf dışı bırakan Yakın Doğu Üniversitesi ile kapışacak.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan derbi TRT Türk'ten canlı yayınlandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Işıl Alben, Traore ve Pınar Gezici'nin basketleriyle ilk periyodu 26-20 üstün geçti.

İkinci periyotta iyi savunma yapan Fenerbahçe, hücumda da Quigley ve Lavender ile sayı bularak, skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 40-37 üstün gitti.

Etkili mücadelesini müsabakanın ikinci yarısına da taşıyan Fenerbahçe, uzun oyuncuları Parker, Lavender ve Gruda ile sayı üretti ve son periyoda 58-50 önde girdi.

Son çeyrekte Galatasaray, Işıl Alben ve Vitola'nın basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Quigley ve Tuğçe Canıtez ile sayı bulmaya devam eden Fenerbahçe, müsabakadan 77-63 galip ayrıldı ve seriyi 3-0 kazandı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ABD'li oyuncu Moriah Elise Jefferson, kadroda yer almasına rağmen maçta forma giymedi.

Sarı-lacivertliler, eşleşmedeki ilk maçı 83-61, ikinci maçı ise 97-73 kazanmıştı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Sami Özel, Fatih Güler

Galatasaray: Işıl Alben 24, Deniz Çolakoğlu 2, Traore 11, Papova 5, Vitola 8, Cansu Köksal 5, Pınar Gezici 4, İrem Naz Topuz 2, Seda Deniz 2

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 1, Ayşe Cora 3, Quigley 26, Parker 10, Gruda 12, Pelin Derya Bilgiç 5, Lavender 16, Tuğçe Canıtez 4

1. Periyot: 26-20

Devre: 37-40

3. Periyot: 50-58

5 faulle çıkan: 34.41 Papova (Galatasaray)

Galatasaray'a karşı 18 maçta 17 galibiyet

Fenerbahçe, bu galibiyetle bu sezon Galatasaray'a karşı farklı branşlarda çıktığı 18 maçın 17'sini kazandı.

Futboldaki 2 maçta da rakibini yenen sarı-lacivertliler, erkek basketbolunda oynanan 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile kadın voleybolunda oynadığı 5, erkek voleybolunda yaptığı 2 müsabakayı da üstün bitirdi.

Sarı-lacivertli takım, rakibine karşı tek mağlubiyetini kadın basketbolunda yaşadı. Fenerbahçe, bu branşta Galatasaray ile yaptığı 5 maçın 4'ünü kazandı, birini kaybetti.

Galatasaraylı taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı

Karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Taraftarlar maçın sonuna doğru, "Yönetim istifa", "Dursun Özbek istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı basketbolcuları ise tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarlar ile oyuncular uzun süre karşılıklı tezahürat yaptı.