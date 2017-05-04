KARATEDE 6 SPORCUMUZ FİNALE ÇIKTI

Kocaeli'de başlayan 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kata ve kumite ferdi müsabakalarında tatamiye çıkan 12 milli sporcudan 6'sı finale yükseldi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk günü, ferdi kata ve kumite eleme müsabakalarıyla tamamlandı. Türkiye, şampiyonanın ilk gününde elde edilen sonuçlarla tüm ferdi kategorilerde madalya şansını sürdürdü.

Erkeklerde ferdi kata elemelerini başarıyla geçen Ali Sofuoğlu, yarı finalde 2012 dünya üçüncüsü İtalyan Matti Busato'yu 4-1'lik sonuçla geçerek adını finale yazdırdı.

Dilara Bozan ise yarı finalde son iki yılın Avrupa şampiyonu İspanyol Sandra Sanchez'e 4-1 yenildi. Dilara, 6 Mayıs Cumartesi günü Karadağlı Biserka Radulovic karşısında bronz madalya için ter dökecek.

Kumitede 5 final

Ferdi kumitede Türkiye'yi temsil eden toplam 10 sporcudan 5'i finalde mücadele etme hakkı kazanırken, diğerleri de bronz madalya şansını devam ettirdi.

Erkekler kumite artı 84 kiloda Enes Erkan, 84 kiloda Uğur Aktaş, 67 kiloda Burak Uygur finale çıktı. 60 kiloda Türkiye adına tatamiye çıkan Eray Şamdan ise yarı finalde son saniyede rakibine verdiği puanla altın madalya şansını kaçırdı. 75 kiloda yarı finalde rakibine yenilen Erman Eltemur da Avruğa üçüncülüğü için mücadele edecek.

Kadınlarda Tuba ve Meltem altın madalya peşinde

Kadınlar kumitede 68 kiloda mücadele eden Meltem Hocaoğlu ile 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tuba Yakan, başarılı performanslarıyla finale çıkmayı başardı.

Kumite 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu, 61 kiloda Merve Çoban, 50 kiloda Serap Özçelik de bronz madalya için mücadele etme hakkı elde etti.

Şampiyona, yarın yapılacak kata ve kumite takım eleme müsabakalarıyla devam edecek.