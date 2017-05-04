Boluspor 2 - Adana Demirspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOLUSPOR 2 - ADANA DEMİRSPOR 1

Boluspor 2 - Adana Demirspor 1

TFF 1. Lig 31. haftasında Boluspor ile Adana Demirspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.

261 Okunma

Boluspor 2 - Adana Demirspor 1

TFF 1. Lig 31. haftasında Boluspor ile Adana Demirspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.

Boluspor: Melih Ağa, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (67' Anco Jansen), Andre Santos, Kadir Bekmezci (86' Musa Sinan Yılmazer), Özgür İleri (67' Abdulkadir Özdemir), Rydell Poepon

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas (70' Tufan Kelleci), Alican Karadağ, Mehmet Taş, Oğuzhan Berber, Tiago Bezerra, Berkay Samancı, Petar Grbic (80' Sercan Kaya), Servan Taştan (78' Leroy George), Mustafa Durak, Pote

Teknik Direktör: Tekin İncebaldır

Hakem: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Özgür Ertem, Serkan Ergün

Goller: DK 64: Pote (Adana Demirspor), DK 79: Andre Santos (Boluspor), DK 87: Chukwuma Akabueze (Boluspor)

﻿

İşte Boluspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Boluspor ilk 6'da kalmak istiyor
Neden istifa ettiğini açıkladı!
İşte Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü
31. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig adeta yanıyor!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿