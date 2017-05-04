BOLUSPOR 2 - ADANA DEMİRSPOR 1

Boluspor 2 - Adana Demirspor 1
TFF 1. Lig 31. haftasında Boluspor ile Adana Demirspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.
Boluspor: Melih Ağa, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (67' Anco Jansen), Andre Santos, Kadir Bekmezci (86' Musa Sinan Yılmazer), Özgür İleri (67' Abdulkadir Özdemir), Rydell Poepon
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas (70' Tufan Kelleci), Alican Karadağ, Mehmet Taş, Oğuzhan Berber, Tiago Bezerra, Berkay Samancı, Petar Grbic (80' Sercan Kaya), Servan Taştan (78' Leroy George), Mustafa Durak, Pote
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Özgür Ertem, Serkan Ergün
Goller: DK 64: Pote (Adana Demirspor), DK 79: Andre Santos (Boluspor), DK 87: Chukwuma Akabueze (Boluspor)
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