Manisaspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...
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MANİSASPOR - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 31. haftasında Manisaspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 31. haftasında Manisaspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Mertan Caner Öztürk, Nıkola Mıkıc, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, Ufuk Budak, Emrah Tuncel, Hakan Turan, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Emre Malok, Önder Yılmaz, Candaş Elbil, Serdar Akkoçoğlu

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