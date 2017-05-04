MANİSASPOR - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 31. haftasında Manisaspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Mertan Caner Öztürk, Nıkola Mıkıc, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, Ufuk Budak, Emrah Tuncel, Hakan Turan, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Emre Malok, Önder Yılmaz, Candaş Elbil, Serdar Akkoçoğlu
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