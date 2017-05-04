Aydınus'un 25. derbi heyecanı
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AYDINUS'UN 25. DERBİ HEYECANI

Aydınus'un 25. derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 25. derbisinde düdük çalacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 25. derbisinde düdük çalacak.

2003-2004 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç yöneten tecrübeli hakem, bu sezon ikinci kez derbide sahada yer alacak. Fırat Aydınus bu sezon daha önce Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında görevlendirilmişti.

Fırat Aydınus'un bugüne kadar yönettiği 24 derbinin 21'i Süper Lig, 3'ü ise kupa maçları oluşturdu.

10. kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında

Tecrübeli hakem, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki 10. derbi müsabakasını yönetecek.

Fırat Aydınus'un yönettiği bundan önce oynanan 9 derbide iki takım da dörder galibiyet alırken, bir müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 11 kez rakip ağları havalandırırken, 9 golü de kalesinde gördü.

Süper Lig'in önemli hakemleri arasında bulunan Aydınus, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Türkiye Kupası yarı finalini ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlük sağladığı TFF Süper Kupa maçlarında da görev almıştı.

Fırat Aydınus'un derbileri

Fırat Aydınus'un yönettiği derbiler ve alınan sonuçlar şöyle:

2004-05 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

2004-05 sezonu: Galatasaray-Beşiktaş: 1-0

2005-06 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2

2005-06 sezonu: Beşiktaş-Galatasaray: 1-2

2006-07 sezonu: Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

2006-07 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0 (Türkiye Kupası)

2006-07 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1

2006-07 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2 (TFF Süper Kupa)

2007-08 sezonu: Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

2007-08 sezonu: Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0 (Türkiye Kupası)

2007-08 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 1-0

2008-09 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

2009-10 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-0

2009-10 sezonu: Beşiktaş-Galatasaray: 1-1

2010-11 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

2011-12 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2

2011-12 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 3-1

2011-12 sezonu: Galatasaray-Beşiktaş: 3-2

2011-12 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

2011-12 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

2013-14 sezonu: Beşiktaş-Galatasaray: 0-3 (Hükmen)

2014-15 sezonu: Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

2015-16 sezonu: Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

2016-17 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1
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