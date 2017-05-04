TÜRK SPORUNA KADIN DAMGASI

Kadınlarda Türk takımları ve sporcuları, son dönemde uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Voleybol ve basketbolun yanı sıra tenis, eskrim ile masa tenisinde Türk kadın ekipleri ve sporcuları bu sezon kupaları Türkiye'ye getirmeyi sürdürdü.

Basketbolda Türk ekipleri, Avrupa'nın iki önemli organizasyonunda finale kadar çıkarken, bir kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Voleybolda iki organizasyonda final oynayan kadınlar, bu başarılarını şampiyonluklarla taçlandırdı.

Teniste üç sporcu Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, WTA sıralamasında ilk 200'e girme başarısı gösterirken, eskrim ve masa tenisinde de tarihi başarılar elde edildi.

Türk sporcular ayrıca eskrim, halter ve masa tenisinde de sevindirici sonuçlara imza attı.

- Basketbolda kupayı Yakın Doğu Üniversitesi getirdi

Kadınlarda basketbol branşındaki kupayı Türkiye'ye getiren takım Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

FIBA Avrupa Kupası'nda zirve mücadelesi Türk takımları arasında oldu. Kupada mücadele eden ekiplerden Canik Belediyespor grup aşamasında elenirken, Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ ve Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi'nden gelen Hatay Büyükşehir Belediyespor, final için birbirlerine rakip oldu. Türk spor tarihinde ilk kez 4 ekip aynı sezon içinde bir Avrupa kupasında yarı final oynarken, Galatasaray'ı eleyen Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'u geçen Bellona AGÜ finale adlarını yazdırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi, oynanan final maçlarında Bellona AGÜ'ye üstünlük sağlayarak basketbolda Avrupa'nın ikinci önemli kupasını Türkiye'ye getirdi.

- Voleybolda zirve yine Türk takımlarının

Voleybolda Türk takımlarının başarıları bu sezon da sürdü.

Son sezonlarda Avrupa'nın en önemli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalleri ve kupaları rakiplerine kaptırmayan Türk takımları adına bu sezonki başarıyı VakıfBank gerçekleştirdi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe, Türk voleybolu adına mücadele etti. Fenerbahçe, 6'lı play-off turunda organizasyona veda ederken, VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, İtalya'da düzenlenen Dörtlü Final'e katılma hakkını elde etti.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Eczacıbaşı VitrA'yı yenen VakıfBank, finalde de ev sahibi Imoco Volley'e üstünlük sağlayarak 3. kez şampiyonluğu kazandı. Eczacıbaşı VitrA ise Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı yenerek, üçüncü oldu.

- İkinci kupa Bursa Büyükşehir Belediyespor'un

Voleybol kadınlarda Türkiye adına ikinci kupayı Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nı kazanarak getirdi.

Organizasyonda finale kadar gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan rakibi Olympiakos'u geçerek kupayı kazandı.

- Teniste büyük çıkış

Türk kadın sporcular, takım sporlarının yanı sıra ferdi branşlarda da son dönemlerde başarılı sonuçlara ulaştı.

Kadın sporlarında başarılı sonuçlar teniste de gelmeye başladı. 2016'da organize edilen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta finale kadar gelen Çağla Büyükakçay, başarısını yarım bırakmadı ve elde ettiği şampiyonlukla Türk tenisinde tarihe geçti. Karadağlı tenisçi Danka Kovinic'i finalde yenen Çağla Büyükakçay, tarihi bir başarıya imza attı.

Tenisçiler, WTA sıralamasında yükselişlerini de sürdürdü. 2016'da 60. sıraya kadar çıkan Çağla, dünya sıralamasında "ilk 100'e giren ilk Türk kadın tenisçi" oldu. WTA'nın yeni sıralamasında İpek Soylu 160, Çağla Büyükakçay da 161. sırada yer aldı. Bir diğer kadın sporcu Başak Eraydın ise 198. sırada bulunuyor.

- Eskrimde tarihi başarı

Türk kadınları eskrim dalında da tarihi başarı elde etti.

Bu yıl gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda, Kadın Kılıç Milli Takımı altın madalya kazandı. Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milliler, 94 yıllık eskrim tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Tablo 8'de kadın kılıçta ekol ülkelerden Rusya ile karşılaşan milli takım, 40-30 geriye düştüğü müsabakayı 45-42 kazanarak yarı finale yükseldi. Başarısını bu noktada bırakmayan kadınlar, yarı finalde Belarus'u geçtikten sonra final mücadelesinde Fransa'ya 45-38 üstünlük sağladı ve Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

- Cimnastikte ilk yaşandı

Milli cimnastikçi Tutya Yılmaz, artistik cimnastikte 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı yakaladı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Kota Müsabakaları'nda ilk 24 sporcu arasına girmeyi başaran milli sporcu, olimpiyat vizesi alarak tarihe geçti. 2012 Londra Olimpiyatları'na giden Göksu Üçtaş'tan sonra kadınlar cimnastikte olimpiyatlara katılım hakkı kazanan ikinci Türk sporcu olan Tutya, aynı zamanda olimpiyatlara giden dördüncü ve en genç Türk cimnastikçi unvanını aldı.

Cimnastikte kadın sporunda bir başka başarıya ise 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı imza attı. Genç sporcu, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

- Olimpiyat Oyunları'nın gururu Nur Tatar

2016 Rio Olimpiyatları'nda 103 sporcuyla mücadele veren Türk Milli Takımı'nda madalya kazanan tek kadın sporcu, milli tekvandocu Nur Tatar oldu.

Oyunlarda Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Kadınlarda Nur Tatar, 67 kiloda üçüncü olarak üst üste iki olimpiyatta madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu. Milli sporcu, Rio'da Türkiye'ye, hem tekvandoda hem de kadınlardaki tek madalyasını getirdi.

Kübra Dağlı ise Peru'da yapılan 10. Tekvando Poomse Dünya Şampiyonası'nda da 18 yaş üstü serbest stil ikili takım kategorisinde şampiyonluk yaşadı.

- Paralimpikte Türk sporu "altın" çağını yaşadı

Kadın sporcular, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türk sporuna "altın" çağını yaşattı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen oyunlarda halterde podyuma çıkan Nazmiye Muratlı, altın madalya kazandı. 41 kiloda mücadele eden milli sporcu, 104 kiloluk kaldırışıyla dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Nazmiye, 2012 Londra Olimpiyatları'nda da dünya rekoru kırarak şampiyonluğu elde etmişti.

Golbol Kadın Milli Takımı, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak, oyunlar tarihinde Türkiye'ye takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu getirdi. Sümeyye Özcan, Buket Atalay, Gülşah Düzgün, Seda Yıldız, Sevda Altunoluk ve Neşe Mercan'ın forma giydiği milliler, adlarını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırırken, milli sporcu Kübra Korkut, masa tenisi tek kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli judocular Mesme Taşbağ ve Ecem Taşın ile atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar da bronz madalya kazanarak, Türkiye'nin başarısına katkıda bulundu.

- Kadınlar ETTU Kupası, Türkiye'de kalacak

Türk kadın sporcular, uluslararası arenada bir başka kupayı da masa tenisinde Türkiye'ye getirecek.

Kadınlarda Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası'nda iki Türk takımı TİGEM Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor finalde karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki finalin ilk mücadelesi yarın Ankara'da yapılacak. Finalin ikinci maçı ise 12 Mayıs Cuma günü Bursa'da oynanacak. Final maçlarında üstünlük yakalayacak ekip, kupayı müzesine götürecek ve kadın sporunda bir başka başarıyı yakalayacak.

- Fenerbahçe basketbolda final oynadı

Kadın sporlarında önemli başarılardan birini de Fenerbahçe Basketbol Takımı gerçekleştirdi.

Avrupa basketbolunun kadınlar düzeyindeki en önemli organizasyonu FIBA Avrupa Ligi'nde son dönemde Türk takımlarının yakaladığı çıkışı Fenerbahçe de sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, grup ve play-off maçlarının ardından üst üste 6. kez Dörtlü Final hakkı elde etti.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımını mağlup eden Fenerbahçe, finalde bir başka Rusya ekibi Dinamo Kursk'a mağlup olarak, kupayı almayı başaramadı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor da mücadele etti. Normal sezonda grubunu 5. bitiren Hatay Büyükşehir Belediyespor, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam ederken, grubunu 7. sırada tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor ise elendi.

- Galatasaray, CEV Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.

Bu sezon mütevazı bütçesiyle Avrupa'da kupa kovalayan sarı-kırmızılı ekip; Dinamo Kazan, Yamamay Busto Arsizio ve Pomi Casalmaggiore gibi güçlü takımların yer aldığı ligde son 4 içinde yer aldı. Galatasaray, yarı finalde eşleştiği Dinamo Kazan'a karşı istediği sonuçları alamayınca Avrupa mücadelesini tamamladı.