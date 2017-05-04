Şanlıurfaspor'da ligde kalma hesapları
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ŞANLIURFASPOR'DA LİGDE KALMA HESAPLARI

Şanlıurfaspor'da ligde kalma hesapları

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, "Şanlıurfaspor, fikstür avantajını kullanarak bu ligde kalacaktır." dedi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, "Şanlıurfaspor, fikstür avantajını kullanarak bu ligde kalacaktır." dedi.

Büyükfırat, yaptığı açıklamada, dün seyircileri önünde özellikle ikinci yarıda iyi futbol oynamalarına rağmen kritik öneme sahip Balıkesirspor maçını kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kalan 3 maçın daha fazla önem kazandığını vurgulayan Büyükfırat, "Balıkesirspor maçının ilk yarısında kötü futbol oynamamızın ve hakem hatalarının büyük payı oldu. Kümede kalma mücadelesi veren rakiplerimiz bizden daha zorlu müsabakalara çıkacak. Şanlıurfaspor, fikstür avantajını kullanarak bu ligde kalacaktır. Takımımızın ligde kalacak gücü var bunu kalan maçlarda tüm camiaya gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Topladığı 30 puanla 16. sırada yer alan Şanlıurfaspor, kalan 3 maçından ikisini deplasmanda oynayacak.

Önce 7 Mayıs Pazar günü Boluspor'a konuk olacak olan sarı-yeşilli ekip ardından Manisaspor ile de deplasmanda karşılaşacak.

Şanlıurfaspor, ligin son haftasında ise seyircisi önünde Elazığspor'u ağırlayacak.
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