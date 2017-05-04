DERBİDE GÖZLER FORVETLERDE

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak maçta iki takımın hücum oyuncularının performansları derbinin skorunda büyük önem taşıyacak.

Süper Lig'de lider Beşiktaş ile 8 puan gerisinde 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de bu sezon gollerin büyük bir bölümüne hücum oyuncuları kaydetti.

Geride kalan 29 haftada 58 golle en skorer takım olan Beşiktaş'ın hücum oyuncuları 42 kez rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'de ise atılan 53 golün 33'ü hücum oyuncularında geldi.

Beşiktaş'ın bu sezon ligde rakip filelere gönderdiği gollerin yüzde 72'sine, Fenerbahçe'nin kaydettiği gollerin ise yüzde 62'sine hücum oyuncuları adını yazdırdı.

Cenk, Talisca ve Aboubakar, Beşiktaş'ı sırtladı

Beşiktaş'ın en önemli 3 hücum oyuncusu Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın gol yükünü çekti.

Bu 3 isim Beşiktaş'ın rakip filelere gönderdiği 58 golün 35'ine (Cenk 17, Talisca 10, Aboubakar 8 gol) imza koydu.

Beşiktaş'ın bu üçlüsü aynı zamanda Süper Lig'de 9 takımı da geride bıraktı. Ligde Adanaspor, Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor ve Gençlerbirliği (28), Bursaspor ve Kardemir Karabükspor (30), Çaykur Rizespor (31), Atiker Konyaspor (33) ve Trabzonspor (34) takım halinde bu sezon Beşiktaş'ın bu 3 isminin toplamında daha az gol kaydetti.

Beşiktaş'ın diğer hücum oyuncuları Ryan Babel 3, az forma şansı bulan Ömer Şişmanoğlu ise rakip filelere 2 gol gönderdi. Bu sezon asistleriyle ön plana çıkan Ricardo Quaresma ise sadece bir kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılara ocak ayında tekrar dönen fakat sakatlığı nedeniyle sadece geçen hafta Medipol Başakşehir maçında 13 dakika forma giyen Demba Ba ise, bu karşılaşmada takımın tek golünü attı.

Beşiktaş'ın savunması da golcü

Beşiktaş'ta bu sezon savunma oyuncularının attığı goller dikkati çekti.

Siyah-beyazlıların defans oyuncuları bu sezon 8 gol atmayı başardı. Beşiktaş'ta savunmacılar Marcelo Guedes 3, Luiz Rhodolfo, Dusko Tosic, Atınç Nukan, Gökhan Gönül ve Adriano Correia birer kez gol sevincini tattı.

Siyah-beyazlılarda orta sahada Oğuzhan Özyakup 4, Atiba Hutchinson bir golle takımlarına katkı sağladı.

Devre arası Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla 2 gol attı. Beşiktaş'ın bir golünü ise Akhisar Belediyespor formasıyla kendi filelerini havalandıran Hugo Rodallega kaydetti.

Fenerbahçe'nin gol ümitleri Sow ve Van Persie

Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü en fazla Moussa Sow ile Robin van Persie çekti.

Sarı-lacivertlilerin Senegalli futbolcusu, Süper Lig'de 11 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Sow'u, ligde 7 golle Hollandalı futbolcu Van Persie takip etti.

Fenerbahçe'nin diğer hücum oyuncuları Aatıf Chahechouhe ve Jeremain Lens dörder, Emmanuel Emenike ise 3 gol attı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jose Fernandao da takıma 4 golle katkı verdi.

Fenerbahçe'nin orta sahasından 12 gol

Fenerbahçe'nin orta sahasında oynayan futbolcular bu sezon 12 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-laciverlilerde Mehmet Topal ile Josef de Souza dörder, Ozan Tufan 3, Alper Potuk ise bir kez topu rakip filelere yolladı.

Fenerbahçe'de savunma oyuncuları Martin Skrtel ve İsmail Köybaşı ikişer, Simon Kjaer bir gol atarken, sarı-lacivertlilerin hanesine yazılan 3 golü ise rakip futbolcular kendi kalelerine gönderdi.