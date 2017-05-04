BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Medipol Başakşehir'in önemli isimleri sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadroya katılan Brezilyalı sağ bek Junior Caicara'nın Beşiktaş maçında sakatlandığını belirterek, "Caicara'nın, Beşiktaş maçında arka adalesinde bir sertleşme oldu. Hafta içinde tedavisi devam etti ancak bu hafta Antalyaspor karşısında sahada olamayacak. Gençlerbirliği maçında oynaması da şüpheli gözüküyor." dedi.

Saral, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir'in de bu hafta takımdaki yerini alamayacağını açıkladı.

Mahmut'un başarılı bir operasyon geçirdiğini aktaran Mustafa Saral, "Mahmut maalesef bu hafta da oynayamayacak. Haftaya oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasında ise maske takarak oynayabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Egemen sezonu kapattı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı, ara transfer döneminde kadroya katılan ancak sakatlığı nedeniyle yalnızca Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor ve Yeni Amasyaspor maçlarında oynayabilen Egemen Korkmaz'ın da sezonu kapattığını açıkladı.

Mustafa Saral, Egemen'in sakatlığının ardından tedavisine hemen başlandığı ancak ödeminin azalması beklenirken, arttığını söyledi.

Saral, "Egemen'in bu sezon forma giyme ihtimali yok. Önümüzdeki sezon aramızda olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Asbaşkan Saral, Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mossoro ile cezaları devam eden Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın da bu hafta takımdaki yerlerini alamayacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Takımımızın çok önemli isimleri sakatlığı ve cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak kadromuzdaki tüm oyunculara güveniyoruz. Beşiktaş maçında da eksiklerimiz vardı, kazanmasını bildik. Antalyaspor karşısında da kazanacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz doğrultusunda son haftaya kadar elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Umarım istediklerimize sezon sonunda ulaşabiliriz."