YENİMAHALLE BELEDİYESPOR ŞAMPİYON OLABİLECEK Mİ?

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonu, 6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak maçların ardından tamamlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak sistemle şampiyonun yanı sıra küme düşen takımlar, play-off oynanmaksızın, son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumuna göre belirlenecek. Takımlar, Gençler Ligi'nde kulüplerinin genç takımlarının elde ettiği puanların yüzde 10'unu da aldıktan sonra puanlarına göre sıralanacak. İlk sırada yer alan takım, sezonu şampiyon tamamlarken, ilk üç ekip Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Son üç sırayı alan takımlar ise bir alt lige düşecek.

Büyük heyecana sahne olacak son hafta maçları öncesinde, 46 puanla ilk iki sırada yer alan Yenimahalle Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor'un durumu, ilginç bir görüntü oluşturdu. Gençler Ligi puanları eklendikten sonra Yenimahalle Belediyespor 47,2 puana ulaşırken, Kastamonu Belediyespor'un puanı ise 47,5'e çıkıyor.

Her iki takımın da rakipleri karşısında galip gelmesi, yenilmesi ya da beraberlik alması durumunda, Gençler Ligi puanı daha yüksek olduğu için şampiyonluğu elde eden taraf, Kastamonu Belediyespor olacak. Yenimahalle Belediyespor'un şampiyon olabilmesi için son haftayı Kastamonu Belediyespor'dan daha fazla puanla kapatması gerekiyor.

Öte yandan şampiyonluk iddiasıyla son haftaya giren Kastamonu Belediyespor'un sahasında Adana Şakirpaşa ile yapacağı maç saat 13.00'te, Yenimahalle Belediyespor'un ise deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Düşme hattı

Ligde 1 puanla küme düşmesi kesinleşen Samsun Gençlik'in yanı sıra Artsam Koleji de Gençler Ligi puanının 0,6 olması nedeniyle lige veda etmesi kesinleşen diğer bir ekip olarak gözüküyor.

15'er puanı bulunan Üsküdar Belediyespor ile Eskişehir Hentbol, Gençler Ligi'nden gelen puanlarla son haftaya rahat girerken, düşecek son takım Osmangazi Belediyespor ile Genç Uşakspor'dan biri olacak.

Ligde 6 Mayıs Cumartesi günü oynanacak son hafta maçlarının programı ve puan durumu şöyle:

Maç programı

13.00 Kastamonu Belediyespor-Adana Şakirpaşa (Kastamonu Atatürk)

13.00 Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Samsun Atatürk)

14.00 Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

14.00 Genç Uşakspor-Aksaray Belediyespor (Kalfa)

15.00 Artsam Koleji-Ardeşen Gençlik (Kastamonu Atatürk)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Eskişehir Hentbol (Dikkaldırım)

Puan durumu