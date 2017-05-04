İşte Boluspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BOLUSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 31. haftasında Boluspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Boluspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Boluspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 31. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Ramazan Sal, Guıdo Koçer, Furkan Şeker, Andre Clarındo Dos Santos, Melih Ağa, Kadir Bekmezci, Cengiz Umut Meraş

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Fevzi Elmas, Petar Grbıc, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Alican Karadağ

Teknik Direktör: Tekin İncebaldır

Hakem: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Özgür Ertem, Serkan Ergün

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