İŞTE BOLUSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Boluspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 31. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Ramazan Sal, Guıdo Koçer, Furkan Şeker, Andre Clarındo Dos Santos, Melih Ağa, Kadir Bekmezci, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Fevzi Elmas, Petar Grbıc, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Alican Karadağ
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
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Hakem: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Özgür Ertem, Serkan Ergün
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