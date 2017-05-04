MUSTAFA KAPLAN'DAN ÜMİT ÖZAT'A TEŞEKKÜR

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat’a yapılan uyumlu çalışmalar ve Hacettepe’ye verilen önem sebebiyle teşekkür etti.

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Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat’a yapılan uyumlu çalışmalar ve Hacettepe’ye verilen önem sebebiyle teşekkür etti.

Kaplan, “Ümit Özat’a takımımızla ilgili raporu sundum ve birlikte fikir alışverişinde bulunduk. Bu görüşmenin sonuçlarından biri de Hacettepe’den Berat Ayberk Özdemir ve Mert Çetin’in A takımla birlikte antrenmanlara çıkma kararı oldu. Ümit Özat bu camianın içinden gelen, camianın yapısını bilen ve kendisi de altyapıdan geldiği için altyapının önemini bilen biri. Ben Hacettepe teknik direktörü olarak, Gençlerbirliği’nin başında yer alan böyle bir teknik direktörle çalışmaktan son derece mutluyum. Birlikte Gençlerbirliği’ne çok daha fazla oyuncu kazandırabileceğimizi düşünüyorum.”dedi.