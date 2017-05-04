30. hafta heyecanı başlıyor!
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30. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR!

30. hafta heyecanı başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın perdesi 5 Mayıs Pazar günü oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın perdesi 5 Mayıs Pazar günü oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi mücadelesine de sahne olacak Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

5 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena)

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)

7 Mayıs Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)
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