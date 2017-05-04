BAŞAKŞEHİR, ANTALYA DEPLASMANINDA

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 5 Mayısa Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak siyah-beyazlılarla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirmek istiyor.
Antalyaspor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
6 futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.