"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Rıza Yıldırım, "Hayallerim gerçek oldu. Rüyada gibiyim." dedi.

Türkiye'ye organizasyondaki ilk altın madalyayı kazandıran Rıza, yaptığı açıklamada, daha önce gençler ve yıldızlarda Avrupa şampiyonluğu yaşadığını hatırlattı.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını vurgulayan milli güreşçi, "Avrupa şampiyonu olmak her güreşçinin başta gelen hedeflerinden biridir. 20 seneden beri bu hayalimdeki bir şeydi. Hayalim gerçek oldu. Rüyada gibiyim." ifadelerini kullandı.

Rıza Yıldırım, Sırbistan'a öncelikle kürsüye çıkma düşüncesiyle geldiğini belirterek, "Hedefim burada öncelikle madalya almaktı. Tabii ki şampiyonluk da hayallerimin arasındaydı. 'Şampiyonluk gelebilir' diyordum ama kesinlikle madalya kazanmam gerektiğini düşünüyordum. Madalya almasaydım çok üzülürdüm ama şampiyonluk nasip oldu." diye konuştu.

Türk sporcu, Rus rakibi Anzor Boltukaev'in final maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili, "Söylenecek bir şey yok. Sakatlığı vardı ama devam etti. Allah nasip etti, birinci oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın ise Rıza Yıldırım'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak bu zamana kadar çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedi. Konsantre olamadı, kendisini güreşe veremedi. Bir taraftan öğretmenlik, diğer taraftan sporunu yapıyor. Kendisiyle oturduk konuştuk. Şampiyon olabilecek kapasiteye sahip olduğunu anlattık. Gayret etmesi gerektiğini, inanması gerektiğini söyledim. O da madalyaya talip olduğunu belirtti. Uzun yıllardır madalya alamadığımız 97 kiloda şeytanın bacağını kırdık. Rıza altın madalya alarak bizleri çok mutlu etti. Kendisini tebrik ediyorum."