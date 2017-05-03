Bursaspor'da Batalla şoku!
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BURSASPOR'DA BATALLA ŞOKU!

Bursaspor'da Batalla şoku!

 Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

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 Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray maçında sağ alt adalesine darbe alan Batalla’nın 3 gün takımdan ayrı çalışacağı ve Çaykur Rizespor maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı. Yeni teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti. Sağ alt adalesine aldığı darbe sebebiyle kanaması olan Batalla’nın iğne tedavisi gördüğü ve 3 gün takımdan ayrı çalışacağı bildirildi. Deneyimli oyuncunun Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Batalla’nın yanı sıra kasığındaki ağrısı sebebiyle MR’ı çekilecek olan Ertuğrul Ersoy ve Galatasaray maçında sırtına darbe alan Faty de antrenmanda yer almadı. Öte yandan Teknik Direktör Adnan Örnek, kulüp doktoru Gökhan Özhan’dan sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili detaylı bilgi aldı.

Yeşil-beyazlı takım, Perşembe günü  sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. 

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