Şampiyon Halkbank kupasını aldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ŞAMPİYON HALKBANK KUPASINI ALDI

Şampiyon Halkbank kupasını aldı

2016-2017 sezona Efeler Ligi şampiyonluğunu kazanan Halkbank ERkek Voleybol Takımı, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı.

308 Okunma

2016-2017 sezona Efeler Ligi şampiyonluğunu kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı.

En Değerli oyuncu Burutay

Efeler Ligi'nde play-off finalinin en değerli oyuncusu, şampiyon Halkbank'tan Burutay Subaşı oldu.

Finalin en iyi libero ödülünü Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, en iyi smaçör ödülünü Arkas Spor'dan Michael Sanchez, en iyi pasör ödülünü Halkbank'tan Dejan Vincic Gamze Alikaya, en iyi orta oyuncu ödülünü de Arkas Spor'dan Hakkı Çapkınoğlu aldı.

Törende Paidar Demir Özel Ödülü ise Halkbank'tan Samet Güneş'e verildi.

 

ETİKETLER
Ankara'nın yeni ve taze şampiyonu: Halkbank
Osmanlıspor, günü Ostim Stadı'nda geçirdi
Gençlerbirliği'nin antrenmanında gol yağmuru
Mustafa Kaplan sezonu değerlendirdi
2
"Ankaragücü'ne maddi anlamda yardım sağlayacağız"
Şampiyon takımlardan röportajlar akşam Klasspor TV'de
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿