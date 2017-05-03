ŞAMPİYON HALKBANK KUPASINI ALDI

2016-2017 sezona Efeler Ligi şampiyonluğunu kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı.
En Değerli oyuncu Burutay
Efeler Ligi'nde play-off finalinin en değerli oyuncusu, şampiyon Halkbank'tan Burutay Subaşı oldu.
Finalin en iyi libero ödülünü Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, en iyi smaçör ödülünü Arkas Spor'dan Michael Sanchez, en iyi pasör ödülünü Halkbank'tan Dejan Vincic Gamze Alikaya, en iyi orta oyuncu ödülünü de Arkas Spor'dan Hakkı Çapkınoğlu aldı.
Törende Paidar Demir Özel Ödülü ise Halkbank'tan Samet Güneş'e verildi.