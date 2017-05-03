ANKARA'NIN YENİ VE TAZE ŞAMPİYONU: HALKBANK

2016-2017 sezonu Efeler Voleybol Ligi finali dördüncü maçında Arkas Spor’u 3-1 yenen Halkbank, toplamda 8, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Salon: İzmir-Atatürk

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş

Arkas Spor: Mustafa Koç, James Sanders, Lauricio da Silva, Hakkı Çapkınoğlu, Michael Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu,, (Ahmet Karataş-L, Gökhan Gökgöz)

Halkbank ANKARA: Dick Kooy, Faik Samed Güneş, Dejan Vircic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Ivan Miljkovic, (Hasan Yeşilbudak-L, Caner Dengin-L, Felipe Fonteles)

Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 25-14, 10-15

Süre: 2. 08 (27, 26, 23, 25, 17)

2016-2017 sezonu Efeler Voleybol Ligi finali dördüncü maçında Arkas Spor’u 3-1 yenen Halkbank, toplamda 8, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Halkbank karşılaşmaya çok hızlı başladı. Özellikle serviste rakibine üstünlük kuran başkent ekibi, setin sonunda sallansa da 27 dakika süren seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete de servis ve blok sayıları bularak başlayan Halkbank, defansta da dikkatli oynadı. Toparlanan evsahibi, !4-16’lık ikinci teknik molada Halkbank’a yaklaştı. Moladan sonra Halkbank farkı 4 sayıya çıkardı. Toparlanan İzmir ekibi 20-20’de beraberliği yakaladı. Defansta ve atakta hatalar yapan Halkbank seti evsahibine 25-23’lük skorla teslim etti: 1-1

Üçüncü sette Halkbank üstünlüğü vardı. Blok ve atak sayıları bulan başkentliler seti 25-18 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü set evsahibi akımın üstünlüğünde oynandı. Defans, servis ve atakta Halkbank’a üztünlük kuran İzmir temsilcisi 25-14’lük skorla 2-2 eşitliği sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı.

Final setine Halkbank 3-0’lık seri ile başladı. Hücumda çok etkili olan Mavi-Beyazlı başkent ekibi saha değişiminde 8-3 öndeydi. Seti 15-10 kazanan Halkbank, seride durumu 3-1 yaparak mutlu sona ulaşan takım oldu.

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