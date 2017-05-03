OSMANLISPOR, GÜNÜ OSTİM STADI'NDA GEÇİRDİ

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’la karşılaşacak olan Başkent ekibi bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’la karşılaşacak olan Başkent ekibi bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor’la oynadığı maçın ardından bir gün izin yapan Mor-Sarılı ekip, yeni haftanın hazırlıklarına start verdi. Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri’nin antrenman sahası bakıma alındığı için antrenmanı Ostim Stadı’nda yaptı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Çalışmalara Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Aykut Demir, Ndiaye ve Tiago katılmazken Carlos takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde bireysel olarak çalıştı.

Mor-Sarılı ekip, haftanın ilk antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde yenileme koşusu yapan oyuncular, daha sonra 8’e 2 top kapma oyunuyla antrenmanı devam ettirdi. Yarı sahada 3 takım halinde oyuna geçen Mor-Sarılı ekip, yine 3 takım halinde dar alanda dönüşümlü olarak oynanan maçla antrenmanı sonlandırdı.